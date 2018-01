Luật sư: Nghi can Indonesia giết Kim Jong Nam được thuê đóng show truyền hình

Nghi can Siti Aisyah, người bị truy tố tội giết ông Kim Jong Nam – anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un – được thuê đóng show truyền hình trước đó một tháng bởi một nghi can mà cảnh sát Malaysia đang truy nã. Luật sư bào chữa cho nghi can người Indonesia nói trước tòa án Malaysia như vậy trong phiên xử hôm 30/1.

Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương, người Việt, bị cáo buộc đã giết ông Kim Jong Nam bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt ông này tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2 nắm ngoái.

Luật sư bào chữa nói hai bị cáo này nghĩ rằng họ đang diễn một trò chơi khăm cho một show truyền hình, không ý thức được là họ đang đánh thuốc độc để giết ông Kim. Nếu bị kết tội, họ có thể đối mặt với án tử hình.

Luật sư Gooi Soon Seng của bị cáo người Indonesia nói trước tòa rằng hôm 5/1/2017, một tài xế taxi Malaysia đã tiếp xúc với cô Siti Aisyah trong một hộp đêm, và hỏi cô có muốn tham gia một show truyền hình chơi khăm của Nhật không.

Luật sư Gooi kể tiếp rằng sáng hôm sau, người tài xế tên Kamaruddin Masiod, còn có tên là John, giới thiệu Siti Aisyah cho Ri Ji U, một người Triều Tiên giả là người Nhật tên là James tại một trung tâm thương mại ở Kuala Lumpur.

Sau khi Siti Aisyah chấp nhận đề nghị -- theo lời kể của luật sư Gooi -- cô đã xem một phụ nữ không rõ danh tính thực hiện các trò chơi khăm, rồi chính cô thực hành trò chơi khăm đó. Cô Aisyah đã thực hành “show diễn” đó với 3 người khác cạnh một đài phun nước ở trước trung tâm thương mại và được ông Ri, hay James, trả cho 400 ringgit, tương đương với 100 đôla.

Nhưng ông Wan Azirul, giới chức cảnh sát điều tra vụ án, nói với tòa rằng: "Tôi đồng ý Kamaruddin là người giới thiệu Siti Aisyah cho James, nhưng tôi không chắc ngày tháng và nơi chốn của những diễn biến đó."

Luật sư Gooi nói camera của trung tâm thương mại đã ghi lại được hình ảnh cuộc gặp gỡ của Siti Aisyah, Ri và Kamaruddin.

Hình ảnh đó đã được cung cấp cho các phóng viên sau phiên tòa ngày 30/1.

Các luật sư nói vụ ám sát mang động cơ chính trị với nhiều nghi can chính có liên hệ với Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur – hàm ý rằng hai nữ bị cáo này chỉ là đồng phạm không ý thức trong vụ đánh thuốc độc ông Kim Jong Nam ở phi trường Kuala Lumpur.

Bình Nhưỡng phủ nhận mọi cáo buộc của các giới chức Mỹ và Hàn Quốc rằng Chủ tịch Kim Jong Un đứng sau vụ ám sát anh trai ông.

Phiên xử sẽ tiếp tục vào ngày 8/2.