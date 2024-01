Long An chào đón con trai cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về làm việc

Tỉnh Long An, quê nhà của cựu Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, hôm 2/1 đã trải thảm đỏ chào đón con trai ông là Trương Tấn Sơn từ thành phố Hồ Chí Minh về nhận công tác, báo chí trong nước đưa tin.



Ông Sơn được đích thân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Long An Nguyễn Văn Út trao quyết định tiếp nhận và điều động đến Sở Xây dựng tỉnh để làm phó giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm, tờ Tuổi Trẻ cho biết, trong buổi lễ có sự tham dự của ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh.



Trước đó, khi còn công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Sơn là phó chủ tịch quận Tân Bình. Hôm 20/12, Ủy ban Nhân dân thành phố này đã ra quyết định điều động ông Sơn đến Tỉnh ủy Long An làm việc.



Không có thông tin nói quyết định này có được đưa ra theo đề xuất của tỉnh Long An hay không, nhưng ngay hai hôm sau, ngày 22/12 ông Sơn đã được Tỉnh ủy Long An tiếp nhận tại một hội nghị công bố quyết định do đích thân Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được chủ trì, cũng theo Tuổi Trẻ.



Nhìn chung, trong hệ thống cấp bậc công chức Việt Nam, chức phó chủ tịch một quận ở thành phố Hồ Chí Minh hay phó giám đốc một sở ở cấp tỉnh đều là những vị trí tương đối thấp. Tuy nhiên, việc được các lãnh đạo cao nhất của Long An trao quyết định cho thấy sự điều động ông Sơn đã nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh này.



Ông Dương Anh Đức của Tp.HCM, được tờ Pháp Luật dẫn lời phát biểu tại buổi lễ giao công tác cho ông Sơn, đề nghị tỉnh Long An ‘tạo điều kiện cho ông Trương Tấn Sơn hoàn thành nhiệm vụ’.

Ông Trương Tấn Sơn, năm nay 39 tuổi, có bằng thạc sĩ kinh doanh quốc tế và bằng kỹ sư xây dựng-địa chính. Ông từng làm phó tổng giám đốc Saigontourist, doanh nghiệp du lịch nhà nước thuộc hàng lớn nhất nước, trước khi được điều động đến quận Tân Bình rồi được bầu làm phó chủ tịch quận này hồi tháng 3/2020.

Tuy nhiên, con đường thăng tiến của ông Sơn chậm hơn nhiều so với ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai lớn của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – người được cho là đối thủ chính trị một thời của cựu Chủ tịch Trương Tấn Sang.

Khi bằng tuổi ông Sơn bây giờ, ông Nguyễn Thanh Nghị đã trở thành Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, quê nhà của cha ông, hồi năm 2015, và là bí thư tỉnh ủy trẻ nhất của cả nước vào thời điểm đó. Lúc đó, cả Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều đang đương chức.

Một năm sau, khi tròn 40 tuổi, ông Nghị đã trở thành ủy viên Trung ương Đảng chính thức. Ông Nghị hiện là Bộ trưởng Xây dựng kể từ năm 2020.