Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un thăm Trung Quốc

Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un đến thăm Trung Quốc, Bloomberg loan tin ngày 26/3 dẫn 3 nguồn tin ẩn danh. Đây là chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ khi nắm quyền vào năm 2011 và trước cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump.

Chi tiết chuyến viếng thăm của ông Kim bao gồm mục đích và thời biểu chưa được biết. Bloomberg nói truyền thông Nhật Bản loan tin trước đây trong ngày 26/3 là một giới chức cao cấp Bình Nhưỡng dường như đến Bắc Kinh bằng xe lửa.

Thông tấn xã Kyodo, trích các nguồn tin thông thạo với vấn đề, nói chuyến viếng thăm của giới chức này nhằm cải thiện các mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng vốn đã sụt giảm vì Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân và Trung Quốc ủng hộ các chế tài nghiêm khắc đối với Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.

Reuters chưa có thể xác nhận được ngay về chuyến đi này.

Một đoạn phim của Nippon News Network, do Nippon TV làm chủ, cho thấy điều mà người loan tin mô tả là một chuyến xe lửa màu xanh lá cây với những vạch ngang màu vàng, một phần của đoàn xe 21 toa, giống như loại xe mà người cha quá cố của ông Kim là Kim Jong Il sử dụng khi ông thăm Bắc Kinh vào năm 2011.

Bắc Kinh là đồng minh thân cận từ xưa tới nay của quốc gia Triều Tiên cô lập và ông Kim sắp gặp riêng rẽ với đối thủ của Trung Quốc là Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Được hỏi tại một cuộc họp báo thường ngày về tin một giới chức quan trọng Triều Tiên đến thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bà chưa biết việc này.

Không có ai trả lời điện thoại tại tòa đại sứ Triều Tiên ở Bắc Kinh ngày 26/3.

“Chính phủ đang liên lạc chặt chẽ với các nước liên hệ và đang theo dõi tình hình,” Dinh Ngói Xanh của Tổng thống Hàn Quốc nói trong một thông báo qua tin nhắn trước đây trong ngày 26/3.

Thông tấn xã Kyodo trích dẫn một nguồn tin cho biết là vào ngày Chủ Nhật 25/5, một chuyến xe lửa đặc biệt có thể chở giới chức này đã chạy qua thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc.

Hai nguồn tin tại vùng đông bắc Trung Quốc cũng nói với Reuters là một người khách Triều Tiên đã vượt biên giới vào thành phố Đan Đông bằng xe lửa.

Chuyến đi bằng xe lửa từ Đan Đông đến Bắc Kinh dài hơn 1.100 kilômét và phải mất 14 giờ đông hồ bằng xe lửa thường, theo thời biểu của ngành đường sắt Trung Quốc.

Trên trang mạng xã hội Trung Quốc, một số cư dân Đan Đông nói an ninh chặt chẽ được thiết lập chung quanh các nhà ga tại đây và có tin đồn là ông Kim đã đi qua.

Cảnh sát thắt chặt an ninh dọc theo Đại lộ chính Trường An, chạy từ Đông sang Tây của Bắc Kinh, vào xế chiều ngày 26/3 và đóng cửa một số tòa nhà đối diện với đại lộ.

Cùng một lúc, cảnh sát giải tán tất cả du khách tại quảng trường Thiên An Môn. Việc này thường chỉ xảy ra khi có những hội nghị quan trọng tại Đại sảnh đường Nhân dân, nơi các nhà lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc gặp các nguyên thủ quốc gia.

Lực lượng an ninh cũng hiện diện đông đảo bên ngoài Đại sảnh tối ngày 26/3.

Khuya ngày 26/3, phóng viên Reuters thấy một đoàn xe dài, trong đó có một xe limousine với cửa kính đen chạy dọc Đại lộ Trường An về phía Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài và ra khỏi Đại sảnh Nhân dân, với cảnh sát đi mô tô hộ tống.

Cũng vào tối ngày 26/3, văn phòng xe lửa Bắc Kinh cảnh báo trên trang web, không cho biết lý do, là có nhiều chuyến xe bị hoãn vào khoảng 2 giờ đồng hồ tại vùng Bắc Kinh.

Một nguồn tin có quan hệ với quân đội Trung Quốc nói với Reuters là “không loại trừ khả năng” ông Kim đến Bắc Kinh nhưng dè dặt là tin này chưa được xác nhận.

Một nguồn tin ngoại giao nói với Reuters là an ninh chặt chẽ được thiết lập chung quanh Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài, nơi một số khách nước ngoài cư ngụ khi viếng thăm thành phố. Những nguồn tin ngoại giao khác nói họ biết được tin đồn về việc ông Kim dến thăm nhưng không thể xác nhận ngay được.

Những chuyến viếng thăm của ông Kim Jong Il trước đây thường chỉ được Trung Quốc và Triều Tiên xác nhận một khi ông này rời khỏi Trung Quốc

Ông Kim Jong Il sử dụng xe lửa riêng trong những chuyến viếng thăm hiếm hoi đến Trung Quốc hay Nga được bảo vệ an ninh chặt chẽ. Các nhà ngoại giao và những nguồn tin khác nói ông Kim Jong Il tránh đi máy bay ra nước ngoài vì lý do an ninh.

Ông Kim Jong Un, học tại Thụy Sĩ không sợ đi máy bay và truyền thông nhà nước cho thấy những bức ảnh ông Kim lên máy bay. Tuy nhiên ông chưa đi ra ngoài nước kể từ khi lên cầm quyền vào cuối năm 2011 sau khi cha ông qua đời.