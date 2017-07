Lãnh đạo Hồi giáo kêu gọi tẩy chay một địa điểm thiêng liêng ở Jerusalem

Các nhà lãnh đạo Hồi giáo kêu gọi tín đồ Hồi giáo tẩy chay một địa điểm thiêng liêng ở Jerusalem sau khi Israel đặt máy dò kim loại ở lối vào sau một cuộc tấn công gây chết chóc do người Ả-rập thực hiện hồi tuần trước tại nơi này.

Israel áp dụng các biện pháp an ninh tại địa điểm thiêng liêng mà người Hồi giáo gọi là ‘Thánh địa Linh thiêng’ còn người Do Thái gọi là Núi Đền.

Micky Rosenfeld, phát ngôn viên của cảnh sát Israel, nói:

"Các biện pháp kiểm tra an ninh cũng như các thiết bị phát hiện kim loại đang được áp dụng trong khu vực để đảm bảo không có bất cứ kẻ đáng nghi nào được vào bên trong Núi Đền, và chúng tôi tiếp tục bảo vệ và duy trì hiện trạng ở Núi Đền. Địa điểm này vẫn mở cửa đối với người Hồi giáo chấp nhận đi qua hàng rào an ninh, và cũng mở cửa cho du khách và người Do Thái".

Địa điểm này đã đóng cửa hôm 14/7 sau khi ba công dân Israel là người Ả-rập theo Hồi giáo, bắn chết hai nhân viên cảnh sát.

Waqf, cơ quan thẩm quyền Hồi giáo của Jordan, quản lý các hoạt động tôn giáo của địa điểm này, đã cùng các nhóm Hồi giáo khác, kêu gọi tín đồ Hồi giáo hãy cầu nguyện bên ngoài, trước cửa vào đền Hồi giáo, cho tới khi các thiết bị dò kim loại đã được tháo dỡ.