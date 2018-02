Kremlin: Mỹ không có bằng chứng Nga can thiệp bầu cử

Điện Kremlin hôm 19/2 tuyên bố rằng cáo trạng của Mỹ đối với 13 công dân và 3 công ty Nga bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 không có bất kỳ bằng chứng nào về sự can dự của Nga.

Đây là bình luận đầu tiên của phía Nga trước các cáo buộc của văn phòng Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller của Mỹ, theo Reuters.

Cáo trạng công bố hôm 16/2 cho rằng một cơ quan tuyên truyền của Nga đã giám sát một âm mưu tác động tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 để ủng hộ ông Donald Trump và làm mất thể diện của bà Hillary Clinton.

Phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ông chú ý tới việc bản cáo trạng chỉ tập trung vào các cá nhân thay vì nhà nước Nga, và không đưa ra bằng chứng cụ thể rằng Kremlin hoặc các cơ quan chính phủ Nga có liên quan.

“Họ nói về các công dân Nga, nhưng chúng tôi lại nghe thông báo từ Washington về các cáo buộc can dự của nhà nước Nga, Điện Kremlin và chính phủ Nga”, ông Peskov nói.

“Không có bất kỳ chỉ dấu nào cho thấy rằng nhà nước Nga có thể đã can dự hoặc có bất kỳ sự can dự nào. Nga không can thiệp, không có thói quen can dự vào công việc nội bộ của các nước khác, và hiện cũng không làm vậy”.

Kremlin đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, giúp ông Trump giành thắng lợi.

Ông Peskov hôm 19/2 nói rằng các cáo buộc đó vô căn cứ và không công bằng.