Khi những hung thần quyền lực tự biến thành tội đồ

Bùi Tín

Chính quyền cộng sản trong cơn suy thoái không sao kiềm chế nổi đang phơi bày những thảm cảnh chưa từng có.

Ủy viên Bộ chính trị, ủy viên trung ương đảng, bộ trưởng, cán bộ cao cấp bị trói tay, ra tòa, xộ khám, các cán bộ cộng sản cấp cao bắn giết nhau, các đồng chí thù địch triệt hạ nhau là bức tranh diễn ra hầu như hàng ngày.

Rõ ràng đảng càng họp hành, ra những nghị quyết để chỉnh đốn đảng như nghị quyết 12 – có 1 không 2 - dọa kỷ luật đuổi ra khỏi đảng mọi đảng viên đòi đa đảng đa nguyên, ủng hộ các tổ chức xã hội dân chủ, với mục tiêu chỉnh đốn đảng, thì đảng ngày càng đổ đốn thêm, mà đổ đốn nhất lại là trong hàng ngũ cấp cao nhất, các hung thần quyền lực một thời hét ra lửa, bị rơi rụng hàng loạt.

Đứng đầu sổ phải kể đến Đinh La Thăng, con người hùng một thời, tự tâng bốc là Đinh Tư lệnh, tư lệnh ngành Giao thông vận tải, rồi tư lệnh ngành dầu khí, đứng đầu thành ủy SàiGòn, thành phố lớn nhất nước, vào Bộ Chính trị, bỗng rơi ụych một phát thành tên tội phạm bị tuyên án 13 năm tù giam.

Rồi Trịnh Xuân Thanh lừng lẫy một thời, đứng đầu ngành xây dựng trong dầu khí, trốn chạy sang Đức không xong, bị bắt cóc do một con mồi non - 25 tuổi trẻ, bởi một viên trung tướng đích thân chỉ đạo tại chỗ, để rồi nhận bản án tù chung thân, còn khóc lóc van xin ‘’bác Trọng‘’ khoan hồng .

Còn viên trung tướng Đường Minh Hưng nói trên số phận cũng đen đủi, bị ngành tư pháp CH LB Đức coi là kẻ tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia Đức, bị truy tố theo pháp luật Đức, từ nay không dám xuất ngọai sang phưong Tây, như bị giam lỏng trong nước, thật đẹp mặt ngành công an.

Một người hùng – hung thần quyền lực nữa đang lâm nguy, đó là ông bộ trưởng 4T- thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn, đang có đà vươn lên như diều gặp gió bỗng diều bị đứt giây, rơi tự do, do bị truy tố là chủ mưu trong vụ đại án mua bán viễn thông MobiFone – AVG. Ông Tuấn là hung thần đàn áp báo chí, đàn áp các bloger tự do, tịch thu hơn 10 thẻ nhà báo cá nhân, buộc đình bản 3 tờ báo, từ ngày được kiêm thêm chức phó Ban Tuyên giáo TƯ càng trở nên hung dữ để hòng vừa che lấp tội tham nhũng cực lớn vừa lập công với hy vọng vào Bộ Chính trị trong cuốc họp TƯ 7 sắp đến, sau khi ông Đinh Thế Huynh bỗng nhiên bị bệnh tâm thần, phát điên, mất ghế trong Bộ Chính trị. Bản chất cơ hội của ông hung thần của báo chí là thế. Ông khó lòng thóat khỏi oan nghiệt.

Trong tháng 3 này lại nổ ra một vụ đại án khủng. Một đường dây đánh bạc bị phát hiện với 86 tội phạm đầu tiên, 38 tên bị bắt giam, kẻ chủ mưu lại là một thiếu tướng công an, là anh hùng lừng lẫy chiến công một thời khi ông ra tay trừng trị thẳng cánh bọn tội phạm dùng công nghệ thông tin cao cấp. Tướng Nguyễn Thanh Hóa ngực đầy huân chương với các chiến công: phá chuyên án 312 T, tại tổ chức đào tạo trực tuyến của Công ty đa cấp Cộng đồng Việt ; phá chuyên án 812 E của công ty Tâm Mặt Trời ; phá chuyên án 512T sòng bạc điện tóan ở Tây Ninh ; phá đường dây rửa tiền 24 triệu đô la; phá đường dây cá độ bóng đá 3 nghìn tỷ đồng…Do có nhiều chiến công lớn, ông tướng Hóa những tưởng không ai dám phạm đến mình; thêm nữa trong nhiệm vụ trừng trị bọn tội phạm dùng công nghệ cao ông bị cám dỗ bởi ngay cái bí hiểm của công nghệ cao nên bị nó sập bẫy. Ông liền dùng chính cái công nghệ cao ấy để làm ăn phi pháp, quy mô còn lớn hơn quy mô bọn tội phạm mà ông trừng trị, móc ngoặc với 2 kẻ tòng phạm là Nguyễn Văn Dưong có thần thế là thái tử đỏ con trai của Phạm Quang Nghị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy Hà Nội, và Phan Sào Nam một chuyên viên về viễn thông hiện đại của mạng VTC, tên này thấy động đã từ nước ngòai trở về nộp 1 ngàn tỷ đồng để hòng giảm tội.

Ông tướng Hóa đã bị bắt giam với danh nghĩa: cầm đầu vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng. Từ viên tướng lừng danh trị bọn tội phạm tự biến thành tội phạm lừng danh qua xử dụng công nghệ cao. Thật éo le, bi thảm tột cùng ! Tội cực lớn này sẽ vượt qua tất cả các tội mà ông từng phá án.

Vẫn chưa hết. Ngành điều tra tỉnh Phú Thọ đã sờ đến gáy của trung tướng Phan Văn Vĩnh từng một thời thét ra lửa trên cương vị Tổng cục trưởng An ninh Bộ Công an, đã nghỉ hưu, nhưng bị nghi vấn là trong một thời gian dài đã bảo kê cho mạng lưới đánh bạc trên mạng xuyên quốc gia của bộ ba Hóa- Dương- Nam nói trên để kiếm một số tiền ăn chia không nhỏ trước khi về hưu.

Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị của ông rất e ngại phải mở những phiên tòa xét xử những công thần của chế độ, những hung thần quyền lực đã tha hóa, nhưng đã chót hẹn cho củi khô hay củi tươi vào lò đã cháy to, ông không thể nào chơi bài lùi. Sức ép của xã hội là cực lớn. Ông nhiều lần kêu gọi phải chống tham nhũng đến cùng, khẩn trương, triệt để, không khoan nhượng, nói là làm. Ông rất khóai chí khi được tâng bốc là ‘’người đốt lò vĩ đại’’.

Hội nghị TƯ 7 sắp họp. Các cuộc xử Đại án sắp tới sẽ ghi vào thành tích đáng kể của cá nhân ông để ông sẽ tọai nguyện phục vụ đảng cho đến hết nhiệm kỳ 5 năm, khi ông sẽ gần 77 tuổi, một kỷ lục rất đáng tự hào vậy.