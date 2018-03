Đống củi lớn đặt trước thềm Hội Nghị 7

Báo chí lề phải trong nước ca ngợi tâng bốc tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là ‘’người đốt lò vỹ đại’’. Ghê chưa. Xưa nay danh hiệu lãnh tụ vĩ đại, nhân vật vĩ đại chỉ để dùng cho ông Hồ Chí Minh.

Ông Trọng vĩ đại là do cái lò đốt củi rực lửa của ông đang thiêu ra tro cả củi khô và củi tươi- những tên tham nhũng từ cỡ bự đến bọn tép riu, ngày càng chất đống trước con mắt của nhân dân.

Nếu như gần đây ông Tập Cận Bình nổi lên là Hoàng Đế Đỏ ở Bắc kinh sẽ trị vì không kỳ hạn, ông V. Putin cũng sẽ là Sa Hoàng Đỏ vĩnh cửu của nước Nga thì ở Việt Nam con người hùng đang có quyền lực và quyền uy lớn nhất suốt trong chiều dài lịch sử sẽ là ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là tham vọng lớn không hề che giấu của ông.

Trước khi bước vào Hội nghị TƯ lần thứ 7/ kỳ XII, ông sẽ có một chuyến đi sang Pháp và Cu Ba. Một cuộc xuất ngoại rầm rộ, nổi đình đám, tự coi là lãnh tụ số 1 của đất nước, gây thanh thế ngay trước cuộc họp TƯ nửa nhiệm kỳ, thường được coi là một mini - Đại hội đảng, sẽ có những quyết định khác thường về quốc kế nhân sinh cũng như về nhân sự ở chóp bu, sẽ có khối người ra kẻ vào Bộ Chính trị, Ban chấp hành TƯ và trong bộ máy Nhà nước.

Ở trong nước theo xu thế trên đây, cuộc thanh trừng tham nhũng sẽ được đẩy lên mạnh mẽ với những cuộc sát phạt chưa từng có. Các vụ đại án của ngành ngân hàng – ngân hàng tư và ngân hàng nhà nước sẽ nối tiếp sau khi đã có những bản án tử hình và chung thân. Trách nhiệm liên quan của ủy viên Bộ Chính trị kiêm trưởng Ban kinh tế TƯ Nguyễn Văn Bình ngày càng được nhắc đến.

Trong chính phủ Bộ Công Thương đang là đối tượng thanh tra trọng điểm. Vì đây là bộ lớn nhất, ôm đồm nhiều lĩnh vực kinh tế then chốt, vốn từ 4 bộ lớn hợp thành (các Bộ Công nghiệp nhẹ + Công nghiệp nặng + Nội thương + Ngọai thương) trong đó có trách nhiệm của nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, người tuy đã bị tước các chức vụ của đảng và Nhà nước, nhưng vẫn chưa được kể ra hết các sai lầm, bê bối kéo dài tại cái đại bộ này. Đương kim bộ trưởng Trần Tuấn Anh bị cán bộ dưới trướng và dư luận người Việt ở nước ngòai tố cáo là tay ăn chơi kiểu công tử đại gia, tiêu xài bạt mạng, bồ bịch cờ bạc thành cố tật, Bộ này có nhiều tổng công ty quốc doanh lớn nhất, nhưng lại làm ăn bê bối nhất, lỗ nhiều hơn lãi, tiêu biểu là ngành năng lượng, ngành khai khóang và ngành hóa chất, cũng là các ngành có tội gây ô nhiễm lớn nhất.

Bộ Giao thông Vận tải của ông Nguyễn Văn Thế với gần một trăm trạm BOT cũng bị chiếu tướng, với một bộ trưởng i tờ về khoa học giao thông, ấp úng trả lời các nhà báo, lại thích duy ý chí, ra mệnh lệnh, như lệnh treo bảng không được dừng xe quá 5 phút tại các trạm BOT.

Thế nhưng cái bộ bị chiếu tướng dữ dằn nhất lại là Bộ Công an, khi vụ án Vũ Nhôm, cán bộ công an cao cấp sắp bị xét xử, một vụ án tham nhũng cực lớn về tài sản, nhà đất, có nhiều tòng phạm tại chính quyền và đảng bộ Quảng Nam – Đà Nẵng.

Phải kể đến vụ đại án đánh bạc, rửa tiền, đánh cá cược bóng đá quy mô lớn lên đến hàng mấy nghìn tỷ đồng, với hơn 1 trăm người bị truy tố, bắt giam, cấm xuất ngọai, liên quan đến hơn 10 triệu tội phạm và nạn nhân đánh bạc, đến hơn 20 triệu tài khỏan cá nhân trên mạng siêu quốc gia, cầm đầu do thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục C50, Cục chống tội phạm công nghệ cao, lại xử dụng chính kỹ thuật công nghệ cao để tham nhũng quy mô cực lớn. Vụ này liên quan đến trách nhiệm của Trung tướng Phan Văn Vĩnh nguyên Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát, cấp trên trực tiếp của tướng Hóa khi vụ đại án xảy ra, vừa về nghỉ hưu.

Một số luật sư cho rằng tướng Nguyễn Văn Hóa khó có thể thoát khỏi án tù chung thân, cũng như 2 tòng phạm cùng nhóm là Nguyễn Văn Dương, một thái tử đỏ, con rể ông Phạm Quang Nghị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị và Phan Sào Nam một chuyên gia điện toán từng điều khiển mạng VTC.

Ông Trọng muốn ra tay chỉnh đốn tổ chức hẳn lại tòan ngành công an - cảnh sát vì lẽ ra ngành này phải là thanh kiếm lợi hại trừng phạt quốc nạn tham nhũng, thì trái lại không ít kẻ trong ngành này lại là tội phạm hình sự, như hàng nghìn cảnh sát giao thông và vô vàn công an hộ khẩu ở cơ sở chuyên làm tiền nhũng nhiễu nhân dân, chiếm đất chiếm nhà của dân, còn gây thương vong cho mấy chục công dân mỗi năm chết ngay trong đồn công an do bị tra tấn tàn bạo.

Có tin ông Trọng đã thông qua phương án mới tổ chức hẳn lại bộ máy công an theo hướng giảm hàng vạn người, bỏ rất nhiều cục và cả tổng cục, giảm biên chế sỹ quan, nhất là cấp cao (từ thượng tá trở lên) và giảm cấp tướng (bớt đến hơn 1 trăm tướng), làm cho bộ máy công an gọn nhẹ, giảm quỹ tiền lương và phụ cấp đáng kể cho tòan ngành theo hướng quý hồ tinh, bất quý hồ đa.

Một cán bộ an ninh từ trong nước cho biết ông Trọng trực tiếp và kín đáo làm việc này, với sự tham gia của ông Trần Quốc Vượng, chủ tịch Ủy ban Kiểm tra TƯ kiêm Thường trực Ban Bí thư TƯ và ông Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ chức TƯ, là một nhóm bộ ba quyền lực tối cao ở thượng đỉnh chế độ.

Đây là một đòn rất thâm đánh vào uy tín của đại tướng Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, người từng là Bộ trưởng Công An và đánh luôn cả thượng tướng Tô Lâm hiện là bộ trưởng, để rồi ông sẽ dễ dàng thuyết phục quốc hội để ông kiêm chức Chủ tịch nước như ông Tập bên Trung Cộng. Ông cũng muốn thay ông Tô Lâm bằng một bộ hạ tin cẩn thuần phục ông hơn.

Để hạ bệ ông Quang ông Trọng đã chuẩn bị vài lá bài, một là phải tính lại tuổi cho chính xác theo bản khai sinh gốc (ông Quang đã sửa năm sinh từ 1950 thành 1956), cán bộ lãnh đạo 6 tháng phải khám bệnh 1 lần, ai mắc bệnh hiểm nghèo thì nghỉ để điều trị (ông Quang có tin là bị bệnh phổi và thần kinh mất ngủ kéo dài), thêm nữa là việc bỏ phiếu đánh giá cán bộ lãnh đạo sẽ làm ngay tại hội nghị TƯ 7 tới, với quảng cáo mỹ miều là theo đường lối quần chúng.

Một vấn đề sẽ được thảo luận ở Hội nghị TƯ 7 là quy hoạch cán bộ cao cấp của đảng và Nhà nước, chuẩn bị trước cho lớp cán bộ mới, lớp ủy viên TƯ mới, lớp ủy viên Bộ Chính trị mới ngay sau Hội nghị TƯ7 và cho cả Đại hội XIII năm 2021. Cho nên qua Hội nghị TƯ7 sẽ có xáo trộn quy mô lớn chưa từng có trong hệ thống lãnh đạo đảng và Nhà nước, sẽ có không ít kẻ bị quẳng vào lò, bị kỷ luật mất chức, những bộ mặt mới, hoàn toàn mới, sẽ gồm những bộ hạ tin cẩn của ông Trọng.

Và ông tổng Trọng sẽ có thể lên ngôi dễ dàng, khẳng định mình là tổng bí thư vĩ đại có quyền uy lớn nhất, có tài năng cao nhất chưa ai thay thế được.

Quả thật không có một ông tổng bí thư nào có tham vọng cao, có mưu kế thâm sâu và có hiệu quả như ông Trọng. Ông tự thanh minh là ông không lú đâu, không lú chút nào hết, ông khôn ranh, ranh ma, có quỷ kế nhìn xa trông rộng, mưu lược còn hơn Tào Tháo bên Tàu. Ông tự gỡ thế bí, hạ đo ván các địch thủ dễ dàng do biết gài bẫy, leo cao dù tuổi đã cao. Như ông Tập và như Putin, ông sẽ phục vụ đảng đến hơi thở cuối cùng, không ai có thể thay ông được.

Những người đã leo được lên đỉnh cao vút sẽ sung sướng say sưa tuyệt đỉnh, không bao giờ sợ ngã đau dù đó là sự mạo hiểm chết người.