Hoãn phóng tên lửa Falcon Heavy vì chính phủ Mỹ đóng cửa

Công ty Không gian SpaceX không thể phóng thử tên lửa Falcon Heavy tại Trung tâm Không gian Kennedy do bị ảnh hưởng của việc chính phủ ngừng hoạt động khiến cho nhiều công việc chuẩn bị cho cuộc phóng tên lửa bị trì hoãn, theo 45th Space Wing.

Báo US Today trích lời 45th Space Wing 45 nói: "Do các nhân sự chủ chốt của kế hoạch phóng thử tên lửa bị ngưng làm việc, The 45th Space Wing không thể tiếp tục vụ phóng tên lửa tại Trung tâm Không gian Kennedy." Wing cho biết thêm rằng các hoạt động phóng tên lửa tại Trung tâm Kennedy và Trung tâm phóng phi thuyền ở Cape Canaveral cũng ngưng hoạt động cho đến khi chính phủ làm việc trở lại.

The 45th Space Wing là một đơn vị của Không quân Hoa Kỳ chuyên các sứ mệnh thám hiểm không gian.

Báo Newsweek trích lời ông John Taylor, người phát ngôn của công ty SpaceX nói trong một tuyên bố: “Việc chính phủ đóng cửa cũng ảnh hưởng đến các nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi với khách hàng, bao gồm các đồng minh quốc tế quan trọng, các kế hoạch phóng tên lửa từ Căn cứ không quân Cape Canaveral và Vandenberg, cũng như các nhiệm vụ tiếp tế nhiên liệu cho Trạm không gian Quốc tế vào mùa xuân này.”

Việc phóng thử tên lửa được dự kiến thực hiện vào ngày thứ Sáu 19/1 và sau đó bị dời sang ngày thứ Bảy 20/1, và rồi bị đình lại do chính phủ ngừng hoạt động.