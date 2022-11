Giám đốc IAEA thảo luận với phía Nga về việc bảo vệ nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc vừa gặp một phái đoàn Nga ở Istanbul hôm 23/11 để thảo luận về an toàn cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga nắm giữ ở Ukraine, Reuters dẫn nguồn tin từ cơ quan giám sát này cho biết.

Nhà máy Zaporizhzhia, mà Nga chiếm giữ ngay sau cuộc xâm lược ngày 24/ 2, một lần nữa bị rung chuyển bởi pháo kích vào cuối tuần qua, dẫn đến việc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) lập lại lời kêu gọi tạo ra một khu vực bảo vệ an toàn xung quanh nhà máy để ngăn chặn thảm họa hạt nhân.

Từ trước đến nay, Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau về các vụ pháo kích vào nhà máy trong những tháng gần đây, làm hư hại các tòa nhà và làm đứt đường dây điện cung cấp cho nhà máy, vốn rất quan trọng để làm mát nhiên liệu của sáu lò phản ứng và tránh một cuộc khủng hoảng hạt nhân.

“Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đã gặp một phái đoàn Nga do Tổng Giám đốc Rosatom Alexey Likhachev dẫn đầu tại Istanbul hôm nay, để tham vấn về các khía cạnh hoạt động liên quan đến an toàn tại nhà máy Zaporizhzhya ở Ukraine và về việc khẩn trương thiết lập khu vực bảo vệ an ninh và an toàn hạt nhân,” IAEA cho biết trên Twitter.

Ông Grossi cảnh báo trong nhiều tháng về nguy cơ xảy ra tai nạn thảm khốc do pháo kích.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng trước đã ra lệnh cho một công ty con của Rosatom, cơ quan năng lượng hạt nhân do nhà nước Nga điều hành, tịch thu tài sản của nhà máy và chuyển nhân viên Ukraine sang một pháp nhân mới của Nga. Kiev cho rằng hành động đó là hành vi trộm cắp.

Trong một tuyên bố được các hãng thông tấn Nga trích dẫn, Rosatom cho biết cuộc họp ở Istanbul tập trung vào việc “đảm bảo an toàn cho nhà máy”.

“Phản ứng nhanh chóng của IAEA đối với vụ pháo kích lớn vào nhà máy vào ngày 20/11 năm nay đã được ghi nhận. Các bên đã đồng ý tiếp tục hợp tác”, tuyên bố cho biết.