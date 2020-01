Danh sách các nước bị cấm du hành tới Mỹ sắp được bổ sung

Chính quyền Mỹ đang có kế hoạch bổ sung một số nước châu Phi, châu Á và Đông Âu vào danh sách cấm du hành đến Mỹ, truyền thông Hoa Kỳ loan tin.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump định thêm vào danh sách các nước bị cấm du hành tới Mỹ tên 7 nước châu Phi, châu Á và Đông Âu bao gồm Nigeria, Eritrea, Sudan, Tanzania, Belarus, Kyrgyzstan và Myanmar, theo Wall Street Journal.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos ngày 22/1, ông Trump cho biết sẽ sớm có loan báo về việc này.

“Chúng tôi đang thêm một vài nước vào danh sách. Chúng tôi, đất nước chúng tôi phải an toàn, quý vị thấy những gì đang xảy ra trên thế giới. Đất nước chúng tôi phải an toàn. Do đó chúng tôi có lệnh cấm du hành triệt để và chúng tôi sẽ bổ sung một số nước vào danh sách cấm này.”

Theo Wall Street Journal, một số nước sẽ bị cấm một vài loại visa nào đó. Trong khi đó, tờ Politico cho hay danh sách này còn có thể thay đổi.

Động thái vừa kể chắc chắn sẽ làm các quan hệ giữa Hoa Kỳ và một số nước xấu đi.

Chẳng hạn như Nigeria, nước có nền kinh tế lớn nhất và số dân đông nhất châu Phi, là một đối tác của Mỹ chống khủng bố và có đông dân cư trú tại Mỹ.

Theo phiên bản hiện nay của lệnh cấm du hành, công dân Iran, Libya, Triều Tiên, Somalia, Syria và Yemen cũng như một số giới chức Venezuela cùng thân nhân bị chặn không được cấp một loạt các loại visa định cư và không định cư.