Đặng Như Quỳnh bị y án 2 năm tù do ‘tung tin thất thiệt trên Facebook’

Ông Đặng Như Quỳnh, chủ một tài khoản Facebook có nhiều người theo dõi, đã bị Tòa án Nhân dân Hà Nội bác kháng cáo và giữ nguyên mức án hai năm tù trong phiên xử phúc thẩm hôm 14/2.



Ông Quỳnh, 43 tuổi, bị cáo buộc ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân’ với các bài đăng của ông trên mạng xã hội gây thiệt hại cho các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.



Trước đó, sau phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 10 năm ngoái, ông Quỳnh đã kháng cáo với lý do cơ quan điều tra đã ‘xác định sai phương tiện phạm tội’ và đòi được trả lại chiếc điện thoại được xác định là phương tiện mà ông đã đăng các bài viết trên Facebook, tờ Lao Động cho biết. Ngoài ra, tại tòa, ông Quỳnh còn xin được giảm án.



Theo đó, ông Quỳnh khai trước tòa rằng phương tiện để ông đăng bài trên Facebook là một chiếc điện thoại Iphone 12 đã bị thất lạc khi ông chơi golf ở thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải điện thoại Samsung Note 20 vốn đã bị cơ quan điều tra tịch thu.



Ông nói chiếc điện thoại Samsung Note 20 này là của hai con gái của ông và bày tỏ nguyện vọng được trả lại vì nó ‘lưu giữ toàn bộ hình ảnh về các con gái’ của ông từ nhỏ đến lớn, theo lời biện hộ của luật sư ông Quỳnh trước tòa được tờ Lao Động dẫn lại.



Giải thích trước tòa lý do chiếc điện thoại Samsung Note 20 là của hai con gái nhưng trong đó lại có những tin nhắn của chính ông Quỳnh, ông Quỳnh nói do trên chiếc điện thoại này, ông để mở tài khoản của mình trên các ứng dụng đồng bộ với chiếc điện thoại cá nhân của ông.



Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm đã bác toàn bộ yêu cầu giảm án cũng như được trả lại chiếc điện thoại ‘tang vật’ của ông Quỳnh với lý do là ‘mức án 2 năm tù đã xét đầy đủ các yếu tố giảm nhẹ’ nên không còn gì có thể giảm án được nữa và chiếc điện thoại Samsung Note 20 ‘chứa nhiều tin nhắn, bài viết chứa nội dung vi phạm’ nên được xem là có liên quan hành vi phạm tội, theo tường thuật của tờ Lao Động.



Ông Quỳnh là chủ tài khoản ‘Đặng Như Quỳnh’ trên Facebook với hơn 300.000 người theo dõi và các bài viết của ông thường thu hút rất nhiều lượt tương tác, chia sẻ.



Ngày 2/4 năm 2022, ông Quỳnh đăng một bài viết nói bóng gió về việc ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, sẽ bị công an xử lý hình sự. Thông tin này được ông Quỳnh đăng tải ba ngày trước khi vụ việc xảy ra. Tuy nhiên, hành vi này của ông Quỳnh không được xem là phạm tội vì thông tin ông đăng là sự thật đã xảy ra.

Hành vi mà ông Quỳnh được xác định là phạm tội là sau bài đăng đó, vào ngày 6/4, ông tiếp tục đăng tải thông tin ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ tịch Tập đoàn Gelex và Tổng Công ty Viglacera, sẽ là đối tượng kế tiếp bị công an bắt tạm giam để điều tra.

Bài đăng này của ông Quỳnh được cho là đã gây ra hoảng loạn của nhà đầu tư và kích hoạt làn sóng bán tháo các cổ phiếu của hai công ty do ông Tuấn làm chủ tịch trong các ngày sau đó, khiến hai mã chứng khoán này giảm gần 11.000 tỉ đồng, tờ Lao Động dẫn cáo trạng cho biết. Ông Quỳnh đã bị bắt ngay sau đó.

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Quỳnh được tờ báo này dẫn lời khai rằng ông làm vậy ‘chỉ vì muốn câu like’ trên Facebook mà ‘không lường trước được hậu quả nghiêm trọng mà nó gây ra’. Ông được cho là ‘rất ăn năn hối lỗi và gửi lời xin lỗi đến ông Nguyễn Văn Tuấn’.