Đặng Như Quỳnh bị bắt vì ‘lợi dụng tự do, dân chủ’, tác động tới tài chính, chứng khoán

Một Facebooker có tới gần 320.000 người theo dõi ở Việt Nam vừa bị công an bắt khẩn cấp với cáo buộc “lợi dụng quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”, một đại diện của Bộ Công an Việt Nam loan báo hôm 14/4.

Trung tướng Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công an, cho báo chí biết người bị bắt là Đặng Như Quỳnh và việc bắt giữ đã được thực hiện hôm 12/4.

Ông Quỳnh, 42 tuổi, cư trú ở Hà Nội, hiện bị điều tra do có nghi ngờ rằng ông đã đăng lên trang cá nhân các thông tin “chưa được kiểm chứng” về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, theo thông tin từ đại diện của Bộ Công an.

Việc làm của ông Quỳnh bị cho là “trực tiếp xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp” của các cá nhân, tổ chức, cũng như “có dấu hiệu tác động, ảnh hưởng tiêu cực” đến thị trường tài chính, chứng khoán của nhà nước, vẫn theo đánh giá của phía công an.

Theo tìm hiểu của VOA, trong khoảng hơn 2 tuần gần đây, ông Quỳnh đăng một số bài trên Facebook cá nhân bàn luận về việc nhà chức trách Việt Nam bắt giữ các vị lãnh đạo của hai tập đoàn lớn là FLC và Tân Hoàng Minh, đồng thời đưa ra nhận định cá nhân rằng sẽ còn có những vụ bắt bớ tương tự ở các doanh nghiệp, tập đoàn khác.

Mỗi bài đăng của ông đều nhận được hàng ngàn phản ứng “yêu, thích”, hàng trăm lời bình luận, và nhiều người khác lan truyền bằng chức năng “share”.

Cũng trùng với thời điểm xuất hiện các bài đăng đó, cổ phiếu của các doanh nghiệp, tập đoàn mà ông Quỳnh nêu tên bị mất giá, thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm, nhiều nhà đầu tư chứng khoán bị lỗ và cho rằng đó là do các thông tin “thất thiệt” gây ra.

Nói về điều này, Phát ngôn viên Tô Ân Xô của Bộ Công an phát biểu với báo giới hôm14/4 rằng: “Việc đưa thông tin thất thiệt đã tác động xấu tới dư luận xã hội, tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Việt Nam, gây thiệt hại về uy tín, kinh tế của cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư”.

Vẫn trung tướng Xô cho biết thêm ngoài ông Quỳnh, có thể còn có những người khác vì “hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật” trong thời gian tiếp theo.

Sau khi nhà chức trách Việt Nam bắt giữ các vị lãnh đạo của tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh lần lượt về các tội “thao túng chứng khoán” và “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, chính phủ Việt Nam đã ra chỉ thị cho một số bộ phải có các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán và trấn an các nhà đầu tư.

Theo quan sát của VOA, một trong những biện pháp đó là “Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan tăng cường công tác nắm tình hình thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất an ninh, an toàn thị trường”.

Facebooker Đặng Như Quỳnh đã từng bị công an Việt Nam xử lý vì “đưa thông tin thất thiệt” trước đây. Hồi cuối tháng 3/2020, ông Quỳnh đã phải “làm việc” với công an và sau đó “phải gỡ bỏ” gần 220 bài viết bị cho là chứa thông tin “chưa được kiểm chứng” hoặc những bình luận mang tính “xuyên tạc”, “đưa tin thất thiệt” về tình hình đại dịch COVID-19 ở Việt Nam khi đó.