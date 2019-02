Dân oan bị ‘hốt’, ‘quản thúc tại gia’ giữa lúc Tổng thống Mỹ đến VN

Một trong những “thủ lĩnh” dân oan của dự án Thủ Thiêm, bà Trương Thị Yến, 66 tuổi, kêu cứu với VOA tối 26/2 và cho biết bà đang bị “quản thúc tại gia” trong thời gian Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Việt Nam tham dự thượng đỉnh Trump-Kim lần 2.

Theo lời bà Yến, công an, lực lượng an ninh đã kéo đến khu vực chung cư mà con gái bà thuê ở từ sáng 26/2 và ngăn chặn bà đi ra khỏi nhà.

0’35 “Khoảng 8 giờ sáng 26/2, tôi dự định ra khỏi nhà. Nhà tôi ở chung cư. Khi vừa bước xuống dưới lầu thì đã có 3 người nữ, 17 nam đứng dưới đó. Họ không cho tôi ra khỏi cửa”, bà Yến nói với VOA.

Lý do ban đầu mà nhóm người này đưa ra là vì bà Yến chưa đăng ký tạm trú. Tuy nhiên, sau khi gia đình bà Yến cử người ở lại để giải quyết vấn đề này, thì họ vẫn không cho bà bước ra khỏi cổng.

6’25 “Mấy chú cản đường tôi ở quận 2 nói là tôi qua bên thành phố ‘quậy’, quấy rối ở bển, thành ra trong thời gian Tổng thống Trump vô họp thượng đỉnh thì không muốn tôi có mặt ở bên thành phố, phải ở trong nhà tới thứ Hai”.

Bà Trương Thị Yến và khoảng hơn 30 dân oan từ quận 2, Thủ Thiêm, Bến Tre… dự định tập trung biểu tình ôn hòa vào ngày 26/2 để đòi chính quyền phải giải quyết bồi thường tài sản, đất đai của họ bị mất nhiều năm qua cho các dự án xây dựng.

Nhưng cuộc biểu tình của họ đã bị dập tắt khi bà Trương Thị Yến, vốn là người hay lên tiếng trong nhóm dân oan, bị quản thúc tại nhà, và hàng chục dân oan khác tập trung ở đường Võ Thị Sáu bị cưỡng chế “hốt” lên xe bus chở đi, vẫn theo lời kể của bà Yến.

Hiện VOA chưa liên lạc được với các cơ quan chức năng để xác minh vụ việc. Tuy nhiên, bà Yến đã cung cấp cho VOA video clip quay trực tiếp cảnh bà bị nhóm an ninh chặn không cho ra khỏi nhà vào sáng 26/2.

Cũng như nhiều người dân oan khác, bà Trương Thị Yến và nhóm dân oan Trường Thịnh-Thủ Thiêm đã vác đơn đi kiện từ trung ương đến địa phương ròng rã suốt 16 năm qua để đòi bồi thường tài sản đã mất. Cuộc sống gia đình họ càng long đong hơn khi phải đeo đuổi việc khiếu kiện kéo dài nhiều năm, không thể tập trung vào công việc làm ăn, sinh sống.

Cho đến nay, chính quyền vẫn không giải quyết gì cho họ dù đã đưa ra nhiều hứa hẹn gần đây. Cực chẳng đã, bà Yến và nhóm dân oan mới phải lên tiếng đòi quyền lợi ngay vào dịp diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, với mong muốn tiếng nói của mình “thấu đến tai Tổng thống Trump”.

Bà Yến nói: “Tôi đi đến đâu, làm gì, tôi đều quay phim đăng trực tiếp hết. Tôi nghĩ một ngày nào đó ổng [Tổng thống Trump] sẽ thấy. Vì suốt 16 năm rồi, bà con tôi khổ quá. Mất nhà, mất đất. Có miệng mà nói không nên lời. Bây giờ tôi nhờ cuộc họp thượng đỉnh của ông Trump để quay trực tiếp lên. Tôi mong những cái video clip của những người dân oan khốn khổ chúng tôi thấu đến tai ông Trump, và ông sẽ can thiệp để người dân Việt Nam chúng tôi đòi được quyền lợi và tài sản của chúng tôi, để chúng tôi không khổ nữa…”

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa đến Việt Nam vào đêm 26/2. Ông sẽ họp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un từ ngày 27-28/2 để tiếp tục thảo luận về lộ trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Được chọn làm nơi tổ chức sự kiện ngoại giao quốc tế hàng đầu này, Việt Nam cam kết sẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các tất cả các hoạt động diễn ra tại thượng đỉnh. An ninh đã được siết chặt tối đa cho sự kiện chính trị, đối ngoại có ý nghĩa hàng đầu của Việt Nam trong năm 2019. Một số nhà hoạt động cho biết họ đã bị lực lượng an ninh canh giữ trước nhà trong suốt mấy ngày qua.