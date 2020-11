Dân mừng khi Quốc hội lạnh nhạt với việc thêm quyền, tăng người cho công an

Với tỷ lệ đa số trên 60%, các đại biểu Quốc hội Việt Nam hôm 17/11 bày tỏ “không đồng ý” chuyển việc cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông-Vận tải sang Bộ Công an, cũng như cho rằng “không cần thiết” phải xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Quan quan sát mạng xã hội, VOA nhận thấy nhiều người dân hoan nghênh động thái của các đại biểu quốc hội gạt đi hai chủ trương bị coi là phục vụ lợi ích của ngành công an.

Các báo, trang tin trong nước bao gồm cả Thanh Niên, Lao Động, Tuổi Trẻ và Zing News đưa tin rằng 321 đại biểu Quốc hội (gần 67% tổng số đại biểu) chọn phương án “không chuyển” chức năng quản lý, đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông-Vận tải sang Bộ Công an.

Về sự cần thiết phải ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, có 290 đại biểu Quốc hội (xấp xỉ 61%) chọn phương án "chưa cần thiết", vẫn báo chí Việt Nam tường thuật.

Thảo luận về dự luật kể trên, tướng quân đội Sùng Thìn Cò, đại biểu tỉnh Hà Giang, nói: “Lực lượng công an xã có lịch sử 70 năm xây dựng, trưởng thành. Tuy nhiên luật Công an nhân dân có hiệu lực đã đưa lực lượng công an chính quy xuống thay thế, tự nhiên sứ mệnh của lực lượng này đã hết. Xin lỗi đồng chí Bộ trưởng, bây giờ lực lượng công an quá đông”, theo trích dẫn trên báo chí trong nước.

Nhiều người dân bày tỏ trên mạng xã hội rằng việc Quốc hội Việt Nam gạt ra lề hai chủ trương nêu trên là tín hiệu tốt, đáng mừng cho đất nước. Họ khen ngợi Quốc hội có chính kiến sáng suốt và hợp lòng dân khi ngăn Bộ Công an trở thành siêu bộ.

Viết trên trang cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động vì dân chủ và tiến bộ xã hội, đưa ra ý kiến: “Lực lượng công an là một nhóm lợi ích khổng lồ, nó còn muốn khổng lồ hơn nữa! Phải chặn nó lại!”

VOA cố gắng liên lạc với đại diện Bộ Công an để tìm hiểu quan điểm của họ nhưng không có hồi đáp.

Ông Nguyễn Hữu Vinh, một cựu thiếu tá an ninh Việt Nam, từng bị bỏ tù vì viết blog về các vấn đề dân chủ, tự do chính trị, có chung suy nghĩ rằng Quốc hội đã sáng suốt.

Nhận xét thêm với VOA, ông Vinh nói việc Quốc hội chặn hai chủ trương tăng thêm quyền và lực lượng cho công an là động thái “đặc biệt”.

Ông Vinh lưu ý rằng quyền lực của công an Việt Nam rất lớn với thực tế là ngày càng có nhiều người trải qua các vị trí lãnh đạo trong ngành công an rồi sau đó thăng tiến trong hệ thống đảng, chính quyền.

Nêu ra một số ví dụ về điều này, cựu tù nhân chính trị nay là nhà báo độc lập liệt kê ra các cái tên Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, Trương Hòa Bình, Trần Đại Quang, Phạm Minh Chính, v.v... “Người dân gọi đó là sự công an hóa đảng và chính quyền”, ông Vinh nói.

Vì vậy, việc Quốc hội bác hai chủ trương được nêu ra là điều rất lạ, không thể tin nổi, cựu thiếu tá an ninh đánh giá. Ông Vinh đưa ra nhận định vì sao các đại biểu Quốc hội làm như vậy:

“Phải chăng nhiều người sắp mãn nhiệm nên họ thể hiện rằng họ có bản lĩnh và quan điểm riêng. Hoặc cũng có thể ở cấp cao hơn của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội chẳng hạn, có sự không đồng tình nên các đại biểu được bật đèn xanh”.

[VOA đang tiếp tục cập nhật]