Đài Loan cảnh giác với việc Trung Quốc bỏ tiền can thiệp bầu cử

Chính quyền Đài Loan cho biết Trung Quốc sẽ tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử quan trọng của họ vào tháng 1 năm sau bằng cách chi tiền bất hợp pháp cho các ứng cử viên thân thiện với Bắc Kinh thông qua các ứng dụng liên lạc hoặc các tua du lịch theo đoàn, theo ba báo cáo an ninh nội bộ mà Reuters xem được.



Mặc dù các quan chức cấp cao Đài Loan, bao gồm cả lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Cố Lập Hùng, đã từng cảnh báo Trung Quốc có thể tìm cách tác động đến bầu cử tổng thống và quốc hội bằng các chiến dịch gây ảnh hưởng bao gồm đưa thông tin sai lệch, song trước đây chưa từng có bài tường thuật chi tiết nào về việc Đài Loan có đánh giá gì về cách thức Trung Quốc sử dụng con đường tài trợ bất hợp pháp.

“Họ mong là sẽ tác động đến người dân Đài Loan bằng cách tiếp cận với cấp cơ sở”, một quan chức an ninh Đài Loan nắm trực tiếp về việc này cho biết. “Họ hy vọng sẽ tác động được các cử tri dao động, những người không theo đảng phái nào và sẽ bỏ phiếu cho bất cứ ai mà họ thấy có lợi cho họ”.

Đứng đầu trong danh sách theo dõi của chính phủ về những đối tượng khả dĩ nhận tiền của Bắc Kinh ở Đài Loan là các đảng phái nhỏ ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với Đài Loan, các ủy viên hội đồng địa phương và các đền chùa có hoạt động trao đổi với Trung Quốc, theo một trong những báo cáo mật mà Reuters xem được.

Bắc Kinh cũng có thể tổ chức các chuyến du lịch miễn phí đến Trung Quốc trước cuộc bầu cử, dành cho hàng trăm người Đài Loan có tham gia vào các chiến vận động bầu cử để ‘tác động đến quyết định bỏ phiếu của họ’, một báo cáo nội bộ khác cho biết, chỉ ra các đối tượng nhắm đến là các chính trị gia địa phương như quận trưởng và trưởng làng.

Đầu năm nay, chính quyền Đài Loan đã thành lập một đội chuyên trách an ninh liên bộ có tên là ‘Bình Thuận’ để xem xét khả năng can thiệp bầu cử trong hoặc ngoài nước, theo quan chức an ninh giấu tên ở trên và một quan chức an ninh khác nắm trực tiếp về vấn đề. Cả hai đều từ chối nêu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề.



Theo luật pháp Đài Loan, ban vận động tranh cử nhận tiền từ ‘các thế lực thù địch bên ngoài’, bao gồm Trung Quốc, là bất hợp pháp.

Theo một báo cáo nội bộ khác mà Reuters đã xem và dựa trên thông tin tình báo Đài Loan, Trung Quốc có thể gửi tiền thông qua ứng dụng kết nối và trò chuyện thông dụng WeChat, vốn cho phép chuyển tiền qua lại và có ở Đài Loan.



Chính phủ Trung Quốc có thể ‘hướng dẫn các ứng viên thiết lập tài khoản WeChat công khai và sau đó huy động người dùng đóng góp tiền thông qua chức năng quyên góp trên ứng dụng, báo cáo cho biết. WeChat cho phép chuyển tới 50.000 nhân dân tệ (6.971 đô la Mỹ) cho người khác trong một lần giao dịch và tối đa 200.000 nhân dân tệ mỗi ngày.



Báo cáo này cũng trích dẫn phân tích tình báo cho thấy Trung Quốc có thể làm việc với các công ty du lịch và yêu cầu những du khách đi tua theo đoàn đem tiền mặt vào Đài Loan. Báo cáo cho biết hệ thống ngân hàng ngầm ở Đài Loan, vốn ai cũng biết nhưng khó quản lý, có thể hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ.



“Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể hỗ trợ tài chính cho các tổ chức hay cá nhân nào đó trong nước và cấp cho họ các khoản quyên góp chính trị hay ngân quỹ mà họ cần khi đến bầu cử”, báo cáo mật thứ ba từ cơ quan này cho biết.