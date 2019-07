Cựu phó thủ tướng, nhiều quan chức giao thông, công an VN đối mặt kỷ luật

Một cựu phó thủ tướng Việt Nam cùng một số quan chức hàng đầu tại Bộ Giao thông - Vận tải (Bộ GTVT) và công an tỉnh Đồng Nai đang đối mặt với các hình thức kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản thông báo hôm 8/7.

Trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam cho hay, kết luận nêu trên được đưa ra sau khi Ủy ban Kiểm tra họp trong 3 ngày, từ 2 - 4/7.

Một phần nội dung bản kết luận nói rằng ủy ban “xem xét, thi hành kỷ luật” ông Vũ Văn Ninh, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Phó Thủ tướng, vì “có vi phạm, khuyết điểm trong việc quyết định chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các cảng Quy Nhơn, Quảng Ninh trái với kết luận của Bộ Chính trị”. Sai phạm này xảy ra trong nhiệm kỳ ông Ninh giữ chức phó thủ tướng từ năm 2011-2016.

Một sai phạm khác của ông Ninh, theo ủy ban của đảng, là trong thời gian từ 2006 đến 2011, khi giữ cương vị Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Ninh đã “thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra vụ việc gây thiệt hại lớn tiền của Nhà nước”.

Vi phạm của đồng chí Vũ Văn Ninh là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí ... Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Vũ Văn Ninh.

Ủy ban Kiểm tra cho biết đó là vụ án kinh tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) vay tiền. Liên quan đến vụ này, nhiều cán bộ, đảng viên đã bị xử lý hình sự.

Vi phạm của cựu phó thủ tướng bị đánh giá là “nghiêm trọng” và Ủy ban Kiểm tra “đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật” đối với ông Ninh.

Theo tìm hiểu của VOA, tài liệu xét xử hồi tháng 6/2019 cho hay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho ALC II vay hàng nghỉn tỷ đồng một cách “dễ dàng” và 1.700 tỷ đồng đã bị “thất thoát”.Có ít nhất 6 người, bao gồm cả 2 cựu tổng giám đôc Bảo hiểm xã hội, đã bị truy tố.

Vẫn bản kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đăng tải hôm 8/7 trên trang Facebook Thông tin Chính phủ thông báo rằng ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải, Ủy viên Ban cán sự đảng của bộ, cùng tập thể Ban cán sự đảng của bộ, cũng thuộc diện bị “xem xét, thi hành kỷ luật”.

Những thông tin VOA thu thập được cho thấy, ông Trường và một số quan chức Bộ GTVT “để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm” trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc bộ.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tuyên bố hôm 8/7 rằng họ đề nghị Ban Bí thư của đảng “xem xét, thi hành kỷ luật” Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016 và cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường

Bên cạnh đó, ủy ban ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo” ông Nguyễn Văn Công, một cựu thứ trưởng khác của Bộ GTVT, và thi hành kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” ông Nguyễn Ngọc Đông, cũng từng là thứ trưởng Bộ GTVT.

Một nội dung chiếm phần đáng kể trong bản kết luận mới đây của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói rằng một loạt quan chức hàng đầu của công an tỉnh Đồng Nai có những vi phạm “gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật”.

Ủy ban đã tiến hành kiểm tra và xác định rằng Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai “để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ; để nhiều cán bộ, chiến sĩ bị xử lý hình sự”.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và các đồng chí nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Những người phải chịu trách nhiệm chính về các sai phạm, theo ủy ban, là Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, cựu Giám đốc Công an tỉnh; ngoài ra là 5 đại tá công an, trong đó có ít nhất 1 phó giám đốc công tỉnh.

VOA quan sát thấy, dư luận Việt Nam có phản ứng trái ngược về các động thái kỷ luật mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng vừa công bố.

Một số người viết trên mạng xã hội rằng họ “cảm ơn” Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vì thực hiện đúng những gì đã nói là “chống tham nhũng không có vùng cấm”. Những người này nhận xét thêm rằng “chưa khi nào công cuộc chống tham nhũng trong cả nước lên cao và rầm rộ đến vậy” và bảy tỏ hy vọng “sau công cuộc này đất nước sẽ hồi sinh và phát triển”.

Trong khi đó, khá nhiều người lại đưa ra quan điểm rằng điều quan trọng là phải thu hồi được các tài sản hoặc số tiền thất thoát, đi cùng với xử lý hình sự như xét xử, bỏ tù các quan chức vi phạm. Bằng không, theo những người có cái nhìn khắt khe, việc cảnh cáo, bãi chức khi quan chức đã nghỉ hưu “chẳng răn đe, phòng ngừa được ai cả” hay chỉ xem như là “trò hề cả thôi”.