Cựu luật sư Võ An Đôn ‘sẽ khởi kiện Bộ Tư pháp’

Cựu Luật sư nhân quyền Võ An Đôn nói với VOA rằng ông sẽ kiện người đứng đầu Bộ Tư pháp sau khi bộ này bác đơn khiếu nại của ông về việc ông bị xóa tên khỏi Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên.

Hôm 23/11, ông cho VOA biết ông vừa nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ Tư pháp đối với những khiếu nại của ông.

Bộ Tư pháp có trả lời nói rằng họ giữ nguyên kết quả giải quyết khiếu nại của Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên về việc bác đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại của tôi.

“Vừa qua Bộ Tư pháp có trả lời nói rằng họ giữ nguyên kết quả giải quyết khiếu nại của Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên về việc bác đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại của tôi, với lý do đưa ra hết sức mơ hồ, cho rằng tôi nói xấu các luật sư, cũng như trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài. Họ chỉ nói chung chung, không chỉ rõ cái nào. Như vậy là không đúng quy định của pháp luật, cũng như các văn bản hướng dẫn kỷ luật luật sư.”

Hôm 23/11, Báo Pháp luật dẫn nguồn tin từ Bộ Tư pháp tường thuật rằng ông Đôn có gửi thư khiếu nại về việc Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên ra quyết định xóa tên ông khỏi đoàn luật sư vào tháng 11/2017 và một quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam liên quan đến việc giải quyết khiếu nại đối với ông vào 5/2018.

Báo Tuổi trẻ online đưa tin, Bộ Tư pháp đã bác toàn bộ nội dung khiếu nại của cựu luật sư này.

Trước đó, ông Đôn cho VOA biết rằng hôm 26/11/2017 ông bị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên với hai lý do cơ bản rằng ông trả lời phỏng vấn các báo đài nước ngoài và nói xấu luật sư.

Truyền thông trong nước trích lời Ban Chủ nhiệm nói rằng ông Đôn đã có nhiều phát biểu, trả lời phỏng vấn “mang tính bịa đặt”, với “nội dung không đúng sự thật, suy diễn chủ quan, nói xấu thể chế chính trị.”

Bộ Tư pháp kết luận rằng những phát biểu của ông Đôn trong những clip này đã “phủ nhận giá trị, vai trò của hệ thống pháp luật và hoạt động tố tụng Việt Nam; phủ nhận vị trí, vai trò của nghề luật sư và đội ngũ luật sư Việt Nam.”

Bộ Tư pháp kết luật rằng Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên đưa ra mức kỷ luật “xóa tên khỏi danh sách đoàn luật sư” đối với ông Đôn là “phù hợp, tương xứng.” Ngoài ra, bộ này cũng kết luận rằng Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thực hiện đúng quy định của quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cựu luật sư nhân quyền nói ông sẽ kiện Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra tòa:

“Sắp tới tôi sẽ khởi kiện Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra tòa án tỉnh Phú Yên, khởi kiện ông về quyết định của ông. Tôi không hy vọng rằng việc khởi kiện này đem lại kết quả dù các cơ quan này ra quyết định sai trái.”

Ông Đôn cho biết rằng ông có thể sẽ phải ở nhà “làm nông”, sau khi bị Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên trước phiên xử phúc thẩm Blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Ông cho rằng việc xóa tên nhanh chóng như thế là nhằm mục đích không cho ông tham gia bào chữa cho blogger Mẹ Nấm diễn ra ngày 30/11/2017, một blogger bị tuyên án 10 năm tù và bị tống xuất sang Hoa Kỳ vào tháng 10 vừa qua.

Hàng trăm luật sư trên cả nước đã kiến nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam xem xét lại quyết định kỷ luật ông Đôn.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh chia sẻ trên Facebook: “Tôi từng tham gia bào chữa chung với luật sư Võ An Đôn một số vụ án, nghe tin luật sư bị xoá tên tôi thấy cũng rất buồn cho nhiệt huyết của luật sư với nghề luật sư.”

Blogger Phạm Nguyên Trường viết: “Luật sư Võ An Đôn được công chúng biết đến như một trong những luật sư rất tâm huyết, chính trực, can đảm, cương quyết và kiên trì tranh đấu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của những người dân nghèo khổ, cô thân yếu thế, nạn nhân của giới chức hắc ám tiêu cực, đặc biệt là của tệ nạn công an bạo hành.”

Dù không còn được phép bào chữa chính thức tại tòa cho các nhà hoạt động nhân quyền, và người yếu thế, nhưng ông Đôn nói rằng ông vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ pháp lý để bênh vực cho những người dân vô tội.

Tối 23/11, VOA tiếng Việt không thể liên lạc được ngay với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long để phỏng vấn.