Hoa Kỳ kêu gọi Liên Hiệp Quốc (LHQ) cấm 33 tàu không được cập bến cảng khắp thế giới và đưa 27 công ty vận tải biển vào "danh sách đen" vì giúp Bắc Hàn “né” các biện pháp trừng phạt.



AFP đưa tin rằng phóng viên của hãng này đã xem văn bản đề nghị mà Mỹ gửi tới ủy ban trừng phạt của LHQ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump hôm 23/2 thông báo “lệnh trừng phạt lớn chưa từng thấy” nhắm vào Bắc Hàn vì các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.



Trong số 27 công ty thương mại và vận tải biển đối mặt với nguy cơ bị Liên Hiệp Quốc phong tỏa tài sản, năm công ty có trụ sở ở Hong Kong, trong đó có Huaxin Shipping, vốn bị cáo buộc sử dụng đội tàu của mình để chuyển than của Bắc Hàn sang Việt Nam.



Cho tới nay, theo AFP, mới chỉ có 8 tàu bị cấm và đề nghị của Hoa Kỳ sẽ nối dài "danh sách đen" nhằm khống chế mạng lưới hàng hải của Bắc Hàn.



Trong số 33 tàu có thể bị cấm cập cảng trên toàn cầu, một con số đáng kể 19 tàu từ Bắc Hàn, và bước đi trên sẽ là cú giáng mạnh đối với việc sử dụng tàu thuyền để chở hàng cấm của Bắc Hàn.



Chính quyền trong nước năm ngoái đã lên tiếng phản hồi về thông tin Bình Nhưỡng “chuyển hướng đưa than sang Việt Nam”, bất chấp lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc và nhiều khả năng đối mặt với sự trừng phạt của Mỹ.



Trả lời VOA tiếng Việt liên quan tới báo cáo của Liên Hiệp Quốc [LHQ] về việc Bắc Hàn “xuất than sang các nước thành viên [LHQ] khác là Malaysia và Việt Nam”, sau khi Trung Quốc ngưng nhập khẩu than từ Bắc Hàn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói:

“Là một thành viên có trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn luôn tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó có Nghị quyết số 2371”.

Nghị quyết Hà Nội đề cập ở trên được thông qua trước đó, cấm Bắc Hàn xuất khẩu than, sắt và quặng sắt, chì và quặng chì cũng như hải sản. Biện pháp này được cho là sẽ khiến Bình Nhưỡng mất đi một lượng ngoại tệ đáng kể lên tới một tỷ đôla.

Trung Quốc sau đó đã ngưng nhập than của Bắc Hàn, và hãng tin Kyodo của Nhật dẫn một báo cáo mật của Liên Hiệp Quốc nói rằng Bắc Hàn tiếp tục xuất than sang các nước, trong đó có Việt Nam, thu về 270 triệu đôla năm 2017.