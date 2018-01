Công an tạm giữ cựu tù nhân lương tâm Vũ Văn Hùng

Nhà hoạt động Vũ Văn Hùng bị công an tạm giữ ở một quận của Hà Nội, từ hôm 4/1, với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”. Bà Lý Thị Tuyết Mai, vợ ông Hùng, xác nhận thông tin này với VOA. Tin ông Vũ Văn Hùng bị bắt cũng được loan báo trên trang Facebook cá nhân của một nhà hoạt động khác là ông Lê Anh Hùng.

Theo lời kể của bà Mai, chồng bà bị bắt hồi đầu giờ chiều ngày 4/1, sau khi có “xô xát” giữa ông và một số người ở thời điểm ông đi bộ về đến gần nhà. Nhà chức trách đã không thông báo gì cho gia đình bà về vụ việc.

Đến tối muộn, sau khi chủ động dò hỏi thông tin và đi tìm, bà Mai đã gặp được ông Hùng ở đồn công an phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân. Bà cho VOA biết về những gì ông Hùng nói với bà lúc đó:

“Anh bảo là anh bị người ta vu khống và còn đánh anh nữa. Rồi công an không cho tôi gặp anh ý. Họ bắt tôi ra ngoài không được vào trong phòng đấy”.

Ông Vũ Văn Hùng, người tích cực hoạt động vì dân chủ, từng bị bỏ tù từ 2008 đến 2011. Ông hiện là thành viên của Hội Giáo chức Chu Văn Anh, ra đời cách đây 2 năm, với mục đích “góp phần giải quyết tình trạng xuống cấp của hệ thống giáo dục và những vấn đề có ảnh hưởng đến thế hệ tương lai của Việt Nam”.

Một nhà hoạt động khác, ông Lê Văn Hùng, đã chứng kiến phần nào những diễn biến dẫn đến vụ bắt giữ cựu tù nhân lương tâm Vũ Văn Hùng vừa xảy ra.

Ông Lê Văn Hùng kể lại với VOA rằng khoảng giữa ngày 4/1, nhóm các nhà hoạt động và thành viên Hội Giáo chức Chu Văn An gồm 8 người ăn uống ở một nhà hàng. Giữa chừng, một nhóm hơn 10 người - mà ông Lê Văn Hùng cáo buộc là các nhân viên công an, an ninh - đã ép buộc nhóm của các nhà hoạt động phải dừng ăn uống, đồng thời bắt nhà hàng tính tiền và ngừng phục vụ cho nhóm. Rời nhà hàng, các thành viên nhóm chia tay. Riêng ông Vũ Văn Hùng đã gặp rắc rối và bị bắt.

Trong ngày 5/1, bà Mai đã gặp hoặc liên lạc qua điện thoại với ông Kim Minh Đức, điều tra viên bên công an, và được ông Đức cho biết ông Vũ Văn Hùng bị bắt vì “gây rối trật tự công cộng” và “gây thương tích” tại một bến xe buýt.

Ông Đức nói thêm với bà Mai rằng chồng bà “có sử dụng dao, gây xước, đứt tay” và có “nhiều nhân chứng”. Viên công an cũng nói vụ việc vẫn đang được điều tra, có thể mất tối đa 9 ngày. VOA cố gắng liên lạc với ông Đức nhưng ông không nhấc máy.

Vợ của cựu tù nhân lương tâm xác nhận với VOA ông Hùng có một con dao và “rất hay cầm” vì ông “rất thích”. Nhưng bà cho rằng ông không phải là người có tính cách hay suy nghĩ bạo lực, còn những gì mới xảy ra là do “dàn xếp”. Bà Mai nói:

“Tại vì anh Hùng rất hiền. Anh ý không manh động. Anh ý rất điềm tĩnh. Anh ý không bao giờ anh ý nóng nảy đâu. Nên tôi nghĩ là anh ý không có chuyện đấy. Và đánh nhau thì không bao giờ có. Kể cả mắng con rồi nói con cũng còn khó nữa là đánh nhau ở ngoài. Chưa bao giờ tôi thấy anh ý đánh nhau gì cả. Cho nên là tôi cũng không tin”.

Bà cho biết thêm chồng bà vào chiều ngày 5/1 đã chuyển lời thông qua một nhân viên công an cho bà hay là chính ông cũng không chấp nhận những cáo buộc của công an:

“Hơn 5 rưỡi một chút thì anh công an đi ra và gặp tôi, anh ý nói là anh Hùng hiện giờ không hợp tác trong công tác điều tra. Anh không trả lời và nói là anh không tin tưởng vào pháp luật. Anh ấy nói đây là do sự dàn xếp, chứ không phải anh ấy gây tai nạn”.

Chứng kiến một phần vụ việc, nhà hoạt động Lê Anh Hùng đưa ra nhận định:

“Khả năng anh ấy bị gài bẫy là rất cao bởi vì là khi rời khỏi đấy thì đám an ninh bám theo và họ cố tình khiêu khích anh để anh dính vào bẫy của họ để anh phản ứng lại rồi họ kiếm cớ để bắt anh. Ở Việt Nam, chúng tôi không tin tưởng vào pháp luật của Việt Nam”.

Một số nhà hoạt động bày tỏ ý kiến trên Facebook rằng họ không ngạc nhiên về việc “nhà cầm quyền gài bẫy” để bắt các nhà hoạt động hay các cựu tù nhân lương tâm, tuy nhiên điều đó bị xem là “việc làm vụng về”.

Vợ nhà hoạt động Vũ Văn Hùng nói với VOA rằng hôm 5/1, bà cố gắng gửi “đồ tiếp tế và quần áo ấm” cho chồng nhưng không được công an cho phép. Bà Mai và ông Lê Anh Hùng cho rằng việc từ chối là “vô lý” và “ác ý”.

Theo luật Việt Nam, tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm nếu có một trong các tình tiết tăng nặng là “có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách”.