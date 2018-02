CIA bác tin Nga lừa điệp viên Mỹ

Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ Mike Pompeo ngày 13/2 cực lực phủ nhận tin nói Nga lừa đảo điệp viên Mỹ 100.000 đô la bằng cách đề nghị cung cấp tin bất lợi cho Tổng thống Donald Trump.

Ông nói tại một cuộc điều trần Thượng viện là báo cáo về việc này “hoàn toàn không chính xác.”

Hôm 9/2, tờ New York Times dẫn nguồn tin từ các giới chức an ninh Mỹ và Châu Âu loan tin là một người Nga giao nộp các công cụ tin tặc bị đánh cắp của Cơ quan An ninh Quốc gia và những tin tức bất lợi cho Tổng thống Trump để lừa lấy số tiền 100.000 đô từ các điệp viên Mỹ hồi năm ngoái.