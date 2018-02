NYT: Một người Nga đề nghị cấp thông tin về Trump lừa moi tiền điệp viên Mỹ

Một người Nga đề nghị cung cấp những công cụ tin tặc bị đánh cắp của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) và thông tin gây tổn hại về Tổng thống Donald Trump đã lừa moi tiền từ các điệp viên Mỹ một khoản 100.000 đôla vào năm ngoái, báo The New York Times đưa tin.

Số tiền này được giao tại một phòng khách sạn ở Berlin vào tháng 9 năm ngoái và được dự định là khoản thanh toán đầu tiên trong tổng số tiền trị giá 1 triệu đôla, theo lời các quan chức Mỹ, người Nga này và những trao đổi liên lạc mà tờ Times đã xem qua, tờ báo này đưa tin.

Phát ngôn viên của CIA Dean Boyd phủ nhận bài báo của tờ Times hôm thứ Bảy, nói rằng "Câu chuyện hư cấu CIA bị lừa lấy 100.000 đôla sai trái một cách trắng trợn," Reuters dẫn lời ông này nói.

Vụ đánh cắp các công cụ tin tặc bí mật gây tổn hại rất lớn cho NSA, và cơ quan này đang cố gắng xác định chính xác thứ gì đã bị lấy mất, tờ Times nói.

Một số quan chức tình báo Mỹ nói với tờ báo này rằng họ không muốn nhận thông tin về ông Trump từ người Nga này, người bị tình nghi là có liên hệ với cơ quan tình báo của Nga và những tay tội phạm mạng ở Đông Âu.

Người Nga này tuyên bố thông tin này liên kết tổng thống Mỹ và các cộng sự của ông với Nga, theo tờ Times, dẫn lời các quan chức. Tuy nhiên, thay vì đưa lại các công cụ tin tặc, người Nga này lại cung cấp tài liệu chưa được kiểm chứng và có thể là ngụy tạo liên quan đến ông Trump và những người khác, bao gồm hồ sơ ngân hàng, email và các dữ liệu tình báo của Nga, tờ báo dẫn lời các quan chức cho biết.

Các quan chức tình báo Mỹ đình chỉ thỏa thuận vì lo ngại nó có thể khiến họ sa vào một hoạt động của Nga nhằm tạo nên bất hòa trong nội bộ chính phủ Hoa Kỳ và những hệ lụy có thể xảy ra tại Washington vì họ có thể bị nhìn nhận là đang tìm cách mua tài liệu gây tổn hại về ông Trump, tờ Times đưa tin.

Cơ quan Tình báo Trung ương từ chối bình luận về những cuộc thương thuyết với người Nga đó, tờ Times nói.

NSA, cơ quản sản xuất phần lớn các công cụ tin tặc mà các điệp viên Mỹ tìm cách thu hồi, chỉ nói rằng "tất cả nhân viên N.S.A. có nghĩa vụ suốt đời là để bảo vệ thông tin mật," tờ Times cho biết.

Các quan chức NSA chưa đưa ra bình luận vì ngoài giờ làm việc thông thường.