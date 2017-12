“Cánh tay nối dài” của Trung Quốc gây quan ngại ở Mỹ

Bằng cách gây ảnh hưởng với các nhân vật có ảnh hưởng của Mỹ, Trung Quốc đang dùng chính người Mỹ để truyền bá thông điệp của Bắc Kinh đến với dân Mỹ. Cách làm này hiệu quả hơn rất nhiều so với việc các quan chức Trung Quốc đích thân vận động. Write Your Quote Here ...