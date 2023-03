Bộ trưởng Việt Nam khen hải quan, công an về vụ 4 tiếp viên hàng không xách tay ma túy

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc mới gửi thư khen ngợi các lực lượng chức năng của Việt Nam vì đã “nhanh chóng triệt phá” đường dây vận chuyển ma túy từ Pháp về qua các hành lý xách tay của 4 tiếp viên hàng không quốc gia, mới đây đã được thả tự do gây tranh cãi trong dư luận.

Cách đây gần hai tuần, 4 tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines bị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vì vận chuyển hơn 11 kg ma túy trong các tuýp kem đánh răng và các chai nước súc miệng mà họ khai là “xách hộ” một người ở Pháp với mức trả công hơn 10 triệu đồng.

Giới chức trách cho biết 11,4kg ma túy này gồm thuốc lắc và ma túy tổng hợp đã qua được kiểm tra an ninh ở sân bay Pháp nhưng bị hải quan Việt Nam phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại diện Cục Hải quan TP.HCM trong một buổi họp báo trước đây cho biết đây là vụ án “chưa có tiền lệ” và cục này đang phối hợp với Bộ Công an để điều tra thêm.

Theo báo chí trong nước, các cơ quan chức năng hôm 27/3 xác định thêm một người khác có liên quan đến vụ việc là một tiếp viên có danh tính là B.T.P.T., người được cho là đã cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp để 4 tiếp viên kể trên chia nhau cầm mang về Việt Nam. Trước đó vài ngày, công an TP.HCM đã bắt giữ hai nghi can, mà danh tính không được tiết lộ, liên quan đến vụ việc này.

Truyền thông trong nước cho biết ông Phớc gửi thư khen ngợi tới Cục Hải quan TP.HCM, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, Cục Điều tra chống buôn lậu, Công an TP.HCM và một số đơn vị liên quan sau vụ triệt phá đường dây vận chuyển ma túy này.

Trong thư biểu dương, ông Phớc nói rằng “chiến công” của các lực lượng này “là kết quả của sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng hải quan với các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu nói chung và công tác phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng”.

Ông Phớc cho biết việc triệt phá này “góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh, an toàn xã hội của đất nước”.

Khoảng 1 tuần sau khi bị bắt giữ, 4 tiếp viên tham gia vận chuyển hơn 11kg ma túy được nhà chức trách thả tự do, khiến nhiều người bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội. Cơ quan cảnh sát điều tra của công an TP.HCM nói rằng “chưa đủ cơ sở khởi tố” khi đưa ra lý do trả tự do cho 4 tiếp viên này.

Trước đây, một Việt kiều Úc có tên Phạm Trung Dũng bị Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên án “tử hình” về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” vào tháng 8/2016.

Hôm 27/3, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng lưu ý với ngành tòa án rằng “không được để xảy ra oan, giảm tối đa tình trạng sai” khi đưa ra phán quyết trong các vụ xét xử.