Bộ An ninh Nội địa Mỹ giúp phá đường dây lừa đảo có cựu cán bộ công an ở Việt Nam

Bốn người Việt, trong đó có một cựu cán bộ công an, vừa bị kết án hàng chục năm tù trong vụ án lừa đảo qua mạng do Bộ An ninh Nội địa Mỹ bắt đầu điều tra cách đây bảy năm.

Theo thông tin từ văn phòng Điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (HSI) gửi cho VOA hôm 9/10, một tòa án nhân dân ở Hà Nội đã kết án tổng cộng 60 năm tù đối với 4 đối tượng vi phạm luật Việt Nam liên quan đến lừa đảo tài chính, tham nhũng công và rửa tiền.

Trong số 4 người bị kết án có Trần Xuân Hưởng, mà theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, là một quan chức thực thi pháp luật của Bộ Công an.

Đưa tin về vụ việc này, báo Pháp luật Việt Nam cho biết Tòa án Nhân dân TP Hà Nội hôm 23/9 tuyên phạt Trần Xuân Hưởng, 35 tuổi, nguyên cán bộ Công an thành phố Hà Nội, 17 năm tù về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng internet để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.”

Hai người khác cùng tham gia nhóm này là Lê Thành Tiến Sĩ, 31 tuổi, ngụ tại Cần Thơ, và Mai Quang Thanh, 36 tuổi , ngụ tại TP Hồ Chí Minh, một người bị tuyên án 15 năm tù. Người còn lại, Nguyễn Hồng Thanh, 31 tuổi, ngụ tại Quảng Ngãi, nhận bản án 13 năm tù cùng về tội danh trên.



Vào tháng 7/2012, Bộ An ninh Nội địa Mỹ mở cuộc điều tra về nhóm tội phạm sống ở Việt Nam sử dụng thẻ “Gift card” của trang web mua bán hàng trực tuyến Amazon.com có nguồn gốc bất hợp pháp để thu lợi bất chính.

Điều tra của Bộ an ninh Nội địa Mỹ cho thấy thất thoát của các nhà bán lẻ Mỹ do nhóm tội phạm này gây ra lên đến hơn 100.000 USD. Vụ lừa đảo này đã gây thiệt hại cho khoảng 15 nhà bán lẻ ở Mỹ và 65 thể chế tài chính ở 9 quốc gia.

Cơ quan điều tra của Bộ an ninh Nội địa Mỹ ở TP HCM đã cung cấp tất cả các thông tin về 4 đối tượng trên cho bộ cho Bộ Công an Việt Nam. Trong hơn 4 năm sau đó, HSI đã phối hợp và cung cấp cho Bộ Công an Việt Nam các bằng chứng tài liệu bao gồm các nội dung tài khoản email, hồ sơ tài chính và các thông tin hỗ trợ khác.

Theo thông tin từ tài liệu của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an Việt Nam được báo Pháp luật đăng tải, vào năm 2012 Cảnh sát ở bang Kansas của Mỹ điều tra đối tượng tên Colin Lee Custard trú tại Hoa Kỳ có hành vi mua thẻ của người tên “Huong” ở Việt Nam. Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề nghị Bộ Công an Việt Nam điều tra làm rõ hành vi của người tên “Huong” và các đối tượng liên quan ở Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2013, Trần Xuân Hưởng, có tên “Huong” cùng 3 người kể trên có hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, ông Hưởng tham gia một số diễn đàn trên mạng internet và dùng nhiều hộp thư điện tử để thu mua thẻ “Gift card” sau đó bán cho các đối tượng ở nước ngoài để kiếm lời.

Theo báo Pháp Luật, cơ quan chức năng xác định rằng ông Hưởng mua bán 5.539 thẻ với giá trị hơn 355.671 USD.

Mai Quang Thanh là người giúp ông Hưởng bán thẻ và hưởng 8-21% giá trị thực của thẻ còn ông Hưởng thu lợi từ 5-10% lợi nhuận. Ông Thanh lưu trữ gần 1.900 mã thẻ có tổng giá trị hơn 117.000 USD.

Do không xác định được cụ thể số lượng, giá trị của thẻ “Gift card” và hàng hóa nên cơ quan điều tra xác định số tiền chiếm đoạt và hưởng lợi của ông Hưởng và đồng phạm dựa trên cơ sở số tiền họ nhận được khi bán hoặc chia lợi nhuận theo % giá trị thực của thẻ “Gift card”, theo báo Pháp Luật. Trong đó, ông Hưởng đút túi 1,2 tỷ đồng, Mai Quang Thanh là 119 triệu đồng, Nguyễn Hồng Thanh là 179 triệu đồng, và ông Sĩ là 1,3 tỷ đồng.

Hồi tháng 5 vừa qua, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ vừa phá vỡ một đường dây lớn làm kết hôn giả ở Houston, Texas, do người gốc Việt cầm đầu để giúp người Việt Nam có được thẻ xanh một cách bất hợp pháp.