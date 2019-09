Bà Đầm Xòe viết sách chỉ trích ông Nguyễn Phú Trọng

“Tôi đã 41 năm theo Đảng và Nhà nước rồi, bây giờ ngoảnh lại thấy dân tộc này cái gì cũng tụt lùi, nguyên nhân tại đâu? Nguyên nhân là chúng ta không có dân chủ, nguyên nhân là Đảng Cộng sản duy trì sự độc tài!..” Blogger Bà Đầm Xòe, còn được biết với tên là nhà báo độc lập Phạm Thành ở Hà Nội, nói với VOA.

VOA vừa phỏng vấn Blogger Bà Đầm Xòe nhân dịp ông vừa xuất bản quyển sách Nguyễn Phú Trọng: Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo, một tác phẩm mà tác giả gọi là “ấn phẩm đầu tiên lên án nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam.”

Nhà báo Phạm Thành từng là Đảng viên, có nhiều năm làm việc cho Đài Tiếng Nói Việt Nam (VOV), tự ứng cử Đại biểu Quốc hội năm 2016, và đồng thời là tác giả của sách Nền Kinh tế Thị trường Định hướng XHCN Xuống hố cả lũ và tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa.

VOA: Thưa nhà báo Phạm Thành, trước hết xin ông cho biết nội dung quyển sách viết về Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng?

BĐX: “Quyển sách này là một bằng chứng, một dữ liệu về những lời ăn tiếng nói, hành xử của ông Trọng, trong những chính sách đối nội và đối ngoại của ông ấy, đối với Trung Quốc cũng như đối với thế giới.

Quyển sách này là một bằng chứng, một dữ liệu về những lời ăn tiếng nói, hành xử của ông Trọng, trong những chính sách đối nội và đối ngoại của ông ấy, đối với Trung Quốc cũng như đối với thế giới.



“Tôi đã theo sát ông Trọng từ năm 2006 cho đến nay, từ khi tôi còn làm Ban thư ký Biên tập cho Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ đó đến nay, ông Trọng nói những gì, làm những gì trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, tôi đều bám sát những chuyện đó và đưa ra những bình luận.

“Cuối cùng, tôi nhận ra rằng ông Trọng là người mà làm tất cả những điều gì mà Trung Quốc muốn.”



VOA: Xin nhà báo chia sẻ mục đích của quyển sách này cũng như một vài điểm nhấn trong tác phẩm?

BĐX: ​“Đây là quyển sách đầu tiên viết về ông Nguyễn Phú Trọng, trong đó có 81 bài bình luận về lời nói và hành động của ông Trọng, từ khi ông làm Chủ tịch Quốc hội cho đến bây giờ là Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước.

“Mục đích là tôi muốn tác phẩm của tôi, như Hiến pháp đã quy định, phải được quyền in. Như vậy, tôi in cứ in, còn chính quyền muốn làm gì thì làm.

“Tôi tự tin rằng việc in ấn này là không có gì sai luật. Tôi cũng muốn nói cho những người khác rằng họ có sách thì cứ in. Nhà nước không in, thì tôi, dùng quyền của tôi theo điều 25 của Hiến pháo đã quy định, để in.

“Vào năm 2007, ông Trọng lúc bấy giờ đã trên cương vị Chủ tịch Quốc hội được Trung Quốc mời sang thăm. Ông ấy có một cuộc họp ở Bắc Kinh ngày 10/4/2007 tuyên bố rằng ‘Quan hệ Việt – Trung chưa bao giờ tốt như bây giờ’ trong khi vào tháng 01/2005 tàu Cảnh sát Biển Trung Quốc đã bắn chế 9 ngư dân, bị thương 8 ngư dân, bắt về Trung Quốc 7 người khi các ngư dân Thanh Hóa đang đánh bắt ở Vịnh Bắc Bộ.

“Máu xương của những ngư dân này còn đang đỏ thẫm ở Biển Đông mà ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là Chủ tịch Quốc hội lại phát biểu Quan hệ Việt – Trung chưa bao giờ tốt như bây giờ.

Máu xương của những ngư dân này còn đang đỏ thẫm ở Biển Đông mà ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách là Chủ tịch Quốc hội lại phát biểu Quan hệ Việt – Trung chưa bao giờ tốt như bây giờ.



“Kể từ đó đến nay tôi luôn để ý đến ông Trọng, kể khi ông lên làm Tổng Bí thư, ông cầm chịch ký với Trung Quốc đến 27 văn kiện về hợp tác toàn diện với Trung Quốc.”

VOA: Trong quyển sách ông tập trung nhiều vào việc ông Trọng thực thi chính sách đối ngoại thân thiện với Trung Quốc cụ thể qua những phát biểu của ông ấy, ông có thể nói rõ thêm về chính sách này?

BĐX: “Ở trong nước người dân đều hiểu rất rõ việc làm của ông Trọng, nhưng có điều là người dân Việt Nam qua bao nhiêu năm bị cộng sản đè nén, tư duy độc lập không còn, tinh thần phản kháng không còn…, nên họ cứ để mặt để Đảng muốn làm gì thì cứ làm…

“Chính sách đối ngoại của ông Trọng là vẫn tiếp tục chống phương Tây, còn đối nội là lừa đảo, ru ngủ mọi người dân – tuy vẫn nói rằng Đảng lãnh đạo thế này thế kia nhưng trên thực tế là người dân đã biết tỏng hết rồi, nhưng tinh thần phản kháng thấp - nên họ không có những cuộc biểu tình như người Hong Kong, Đài Loan …”



BĐX: “Hiện nay có người nói rằng ông Trọng xoay trục, không theo gót Trung Quốc, nhưng tôi không bao giờ tin điều đó. Vì ông ấy là người do Trung Quốc dựng lên và trong tâm quốc của ông chỉ là 4 Tốt và 16 Chữ Vàng, cho nên bao nhiêu ngư dân chết, bao nhiêu lãnh thổ của Việt Nam bị mất, mà ông từ năm 2006 đến giờ chưa từng mở miệng ra nói một câu phê phán Trung Quốc xâm lược hay thương xót những ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc phá tàu thuyền.

“Trong khi đó ông luôn tìm mọi cơ hội để biện minh cho những hành động xâm lược của Trung Quốc.

“Ông còn nói Biển Đông không có gì mới; Nếu chúng ta đối đầu với Trung Quốc thì liệu hiện tại chúng ta có ngồi đây mà đại hội Đảng được hay không; Chúng ta không chọn được láng giềng….

“Đó là những lời của ông biện minh cho hành động xâm lược của Trung Quốc. Có thể nói mọi việc làm của ông là theo mệnh lệnh của Bắc Kinh.”

VOA: Ông vừa đề cập tới chính sách Biển Đông của ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng đâu là cốt lõi của vấn đề?

BĐX: “Tôi nghĩ kiểu gì thì ông Nguyễn Phú Trọng, hay Cộng sản Việt Nam cũng giao Bãi Tư Chính cho Trung Quốc và chấp nhận cho Trung Quốc lấy Biển Đông của Việt Nam làm chiến trường chống phương Tây, chống Mỹ; lấy người Việt Nam làm người lính để chống Mỹ và chống phương Tây. Đó là chiến lược của Trung Quốc. và ông Trọng đang giúp Trung Quốc thực hiện điều này.

“Vì người Trung Quốc muốn đẩy cuộc chiến của họ với Mỹ ra xa Trung Quốc cho nên họ tiếp tục chọn địa bàn Việt Nam, mà cụ thể là Biển Đông để đương đầu với Mỹ và phương Tây.

“Để làm được điều đó họ phải kiểm soát toàn diện lãnh thổ Việt Nam và con người Việt Nam.

“Những gì diễn ra ở Bãi Tư Chính đã hiện ra rất rõ rằng Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngầm giao Bãi Tư Chính cho Trung Quốc. Còn những việc như Tàu Quang Trung đi ra đấy thế này thế kia….là để lừa nhân dân… để cho thấy rằng ta vẫn kháng Trung Quốc, nhưng Trung Quốc quá mạnh nên ta phải thua. Đó là một chiêu lừa đảo thôi.”

Ông ấy nói thế này thế kia nhưng thực chất là kịch bản mà Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giao toàn bộ Biển Đông trong phần thuộc Việt Nam cho Trung Quốc để giúp Trung Quốc chống Mỹ và phương Tây ở Biển Đông.



“Ông ấy nói thế này thế kia nhưng thực chất là kịch bản mà Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giao toàn bộ Biển Đông trong phần thuộc Việt Nam cho Trung Quốc để giúp Trung Quốc chống Mỹ và phương Tây ở Biển Đông.”



VOA: Trên Facebook ông có so sánh quyển sách của ông với quyển sách “Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế”do Ban Tuyên giáo Trung ương, báo Nhân Dân và Nhà xuất bản Chính trị phát hành. Ông có thể chia sẻ những điều thú vị về sự so sánh này và có thể cho biết công chúng đón nhận chúng ra sao?

BĐX: “Quyển sách của tôi nói về sự thật, vạch mặt sự bán dân hại nước của ông Trọng, và những điều tôi viết là hoàn toàn có cơ sở. Xét về mặt giá trị, sách của ông chỉ do những nhóm người tung hô ông viết cho ông thôi. Tôi viết chả để tung hô cho ai. Tôi viết về ông Trọng bằng nhận thức, quan sát của tôi.

“Tôi nghĩ rằng cách viết của tôi chuẩn mực hơn nhiều so với các tác giả viết về ông Nguyễn Phú Trọng qua cuốn sách … Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

“Trong một chừng nào đó, quyển sách của tôi được mọi người hào hứng chào đón trên Facebook. Tôi đăng hình cả sách của tôi và sách của ông Trọng thì họ ủng hộ sách của tôi thôi.

“Chỉ sau một ngày đăng trên Facebook thì đã có vài chục người đăng ký mua sách của tôi. Trong khi đó, sách của ông Trọng chưa chắc bán trên Facebook được nhiều như sách của tôi, mặc dù sách của ông Trọng hiện diện trên các kệ sách rất nhiều.”



VOA: Liệu rằng ông có bị sách nhiễu hay bị bắt sau khi xuất bản cuốn sách chỉ trích ông Nguyễn Phú Trọng?

BĐX: “Tôi nghĩ rằng tôi hoàn toàn an toàn. Họ không dám bắt tôi. Khi các an ninh gác tôi, công an Hà Nội hay Bộ Công an triệu tập tôi, tôi nói thẳng Có bắt tôi thì bắt đi!

“Tôi đã 41 năm theo Đảng và Nhà nước rồi, bây giờ ngoảnh lại thấy dân tộc này cái gì cũng tụt lùi, nguyên nhân tại đâu? Nguyên nhân là chúng ta không có dân chủ, nguyên nhân là Đảng Cộng sản duy trì sự độc tài! Tôi chiến đấu để chống lại sự độc tài của Cộng sản!”

VOA: VOA xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Thành.