Al-Qaida thả con tin Nam Phi

Chính phủ Nam Phi cho hay một người đàn ông Nam Phi bị al-Qaida ở Mali giam giữ từ năm 2011 vừa được thả ra.

Ông Stephen McGowan là người cuối cùng trong số ba người nước ngoài bị bắt cóc ở thành phố Timbuktu, Mali, vào tháng 11/2011 được trả tự do.

Chính quyền Mali và Nam Phi đã phối hợp với Tổ chức phi chính phủ Gift of the Givers để thương thuyết việc trả tự do cho ông McGowan, nhưng Bộ trưởng Quan hệ Quốc tế Nam Phi Maite Nkoana-Mashabane nói tại một cuộc họp báo ở thành phố Pretoria rằng không có khoản tiền chuộc nào phải trả cho nhóm phiến quân.

Ông Imtiaz Sooliman, Chủ tịch và là người sáng lập ra tổ chức Gift of the Givers, nói rằng ông McGowan đã được trả tự do ngày 29/7 và hiện đang được điều trị nhiễm trùng tại một bệnh viện ở Nam Phi.

Ông Sooliman nói rằng tổ chức từ thiện của ông không ủng hộ các nhóm cực đoan và không đồng ý với việc trả tiền chuộc hoặc tham gia vào việc trao đổi tù nhân.

Ông McGowan đã về với gia đình sau khi được thả ra.

Phiến quân Al-Qaida vùng Maghreb Hồi giáo, còn gọi là AQIM, tuyên bố đã bắt cóc ba người nước ngoài này.