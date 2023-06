Công an Việt Nam: Hình ảnh 3 luật sư vụ Tịnh thất Bồng Lai đến Mỹ là ‘cắt ghép’

Cập nhật thông tin cho báo chí về việc truy tìm ba luật sư bào chữa trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai, Công an tỉnh Long An hôm 26/6 cho biết họ chưa có thông tin chính thức về việc các luật sư đã sang Mỹ nên vẫn đang “khẩn trương truy tìm” 3 luật sư này, đồng thời khẳng định phần lớn hình ảnh các luật sư đang ở Mỹ là “cắt ghép từ các hình ảnh cũ”.

Trước đó, hôm 12/6, Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm 3 luật sư đã tham gia bào chữa trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai với lý do các luật sư “không đến đến để làm việc” liên quan đến tin tố giác tội phạm từ Cục An ninh mạng sau khi đã được mời “nhiều lần”.

“Hiện Công an tỉnh đang khẩn trương truy tìm 3 người này”, VTC dẫn lời một đại diện Công an tỉnh Long An nói tại buổi họp báo ngày 26/6, đồng thời cho biết thêm sau thời gian phát thông báo, đến nay 3 luật sư trên chưa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm việc.

Các luật sư Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi), Đào Kim Lân (56 tuổi) và Đặng Đình Mạnh (55 tuổi) là 3 trong số 5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 Bộ luật Hình sự, ở Tịnh thất Bồng Lai hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ” (tỉnh Long An), do ông Lê Tùng Vân đứng đầu.

Vụ án gây tranh cãi với nhiều cáo buộc được thay đổi trong quá trình điều tra và xử án đã gây ra nhiều nghi vấn và bất bình trong công luận.

Tòa án Việt Nam đã xử phạt ông Lê Tùng Vân 5 năm tù giam về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”. Năm thành viên khác trong vụ án này bị tuyên phạt từ 3-4 năm tù giam.

Sau khi bào chữa cho các bị cáo trong vụ án, các luật sư tham gia lần lượt bị cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An triệu tập vào tháng 3/2023 và tháng 4/2023 với cáo buộc đưa ra từ Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (A05) rằng các luật sư đã có hành vi phát tán lên không gian mạng các video, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm về “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Quyết định “truy tìm” 3 luật sư được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đưa ra sau khi cơ quan này xác định các luật sư không có mặt tại địa phương, “đi đâu, làm gì không rõ và không liên lạc được”. Hai luật sư còn lại là LS. Ngô Thị Hoàng Anh và LS. Trịnh Vĩnh Phúc được cho biết đã đến làm việc theo giấy triệu tập của cơ quan cảnh sát điều tra.

Vào ngày 16/6, VOA được biết các luật sư và gia đình đã đến Mỹ “an toàn”, kết thúc những tháng ngày lẩn trốn do bị Công an tỉnh Long an truy tìm.

“Chuyến đi khá bất ngờ trong một thời gian quá ngắn”, luật sư Đào Kim Lân cho VOA biết qua tin nhắn. “Tôi đã ở một nơi rất an toàn nhưng còn sắp xếp một vài công việc trước khi chính thức bước vào cuộc sống mới”.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khi được VOA hỏi về việc ba luật sư nhân quyền Việt Nam đến Mỹ giữa lúc đang bị công an Việt Nam truy tìm, Bộ này nói với VOA rằng chính quyền Việt Nam chớ nên trả thù các luật sư.

“Hoa Kỳ khuyến khích chính phủ Việt Nam tôn trọng quyền được xét xử công bằng như đã được đảm bảo theo luật pháp Việt Nam, bao gồm cả việc đảm bảo các luật sư bào chữa các vụ án hình sự có thể hành nghề tư vấn pháp lý một cách hiệu quả mà không sợ bị trả thù”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra ý kiến với VOA biết qua email vào tối 19/6.

Bộ Ngoại giao Mỹ không xác nhận cũng không bác bỏ việc ba luật sư đến Mỹ, nói thêm rằng “do những cân nhắc về quyền riêng tư, chúng tôi không chia sẻ thông tin về chuyến đi cá nhân đến Hoa Kỳ”.

Báo Thanh Niên hôm 26/6 dẫn một nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An nói rằng: “Chúng tôi cũng có nhận được thông tin 3 luật sư đang bị truy tìm là Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh đã sang Mỹ, tuy nhiên phát hiện phần lớn hình ảnh từ các thông tin nói trên là cắt ghép từ các hình ảnh cũ”.

Tờ báo cũng dẫn lời một đại diện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An khẳng định cơ quan này chưa có thông tin chính thức về việc các luật sư đã sang Mỹ.