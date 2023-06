Công an Việt Nam truy tìm 3 luật sư bào chữa vụ Tịnh thất Bồng Lai

Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định truy tìm 3 luật sư đã tham gia bào chữa trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai với lý do các luật sư “không đến đến để làm việc” liên quan đến tin tố giác tội phạm từ Cục An ninh mạng sau khi đã được mời “nhiều lần”.

Các luật sư: Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi), Đào Kim Lân (56 tuổi) và Đặng Đình Mạnh (55 tuổi) là 3 trong số 5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo điều 331 Bộ luật Hình sự, ở Tịnh thất Bồng Lai hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ” (tỉnh Long An), do ông Lê Tùng Vân đứng đầu.

Vụ án gây tranh cãi với nhiều cáo buộc được thay đổi trong quá trình điều tra và xử án đã gây ra nhiều nghi vấn và bất bình trong công luận.

Lúc đầu, ông Lê Tùng Vân bị cáo buộc tội “loạn luân” với những đứa trẻ mồ côi mà tịnh thất nuôi dưỡng và “hoạt động từ thiện trái phép”. Sau khi vấp phải chỉ trích từ cộng đồng mạng, giới hữu trách Việt Nam chuyển sang cáo buộc ông Vân, 90 tuổi, và các thành viên của tịnh thất tội “xâm phạm lợi ích của nhà nước” vì đã đăng các bài viết, clip trên mạng xã hội với thông tin “sai sự thật”.

Tháng 7/2022, tòa án Việt Nam xử phạt ông Vân 5 năm tù giam về tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”. Năm thành viên khác bị tuyên phạt từ 3-4 năm tù giam.

Sau khi bào chữa cho các bị cáo trong vụ án, các luật sư tham gia lần lượt bị cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An triệu tập vào tháng 3/2023 và tháng 4/2023 với cáo buộc đưa ra từ Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (A05) rằng các luật sư đã có hành vi phát tán lên không gian mạng các video, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm về “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Trong suốt quá trình diễn ra vụ án, nhóm luật sư thường đăng thông tin cập nhật vụ án Tịnh thất Bồng Lai, vốn được rất nhiều người quan tâm, trên các trang mạng xã hội. Trong đó, nhóm luật sư cũng chỉ ra những “vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự, xâm phạm hoạt động tư pháp” của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa và các cơ quan tố tụng tỉnh Long An.

Nhóm luật sư trên được biết tiếng là những luật sư “can đảm” hiếm hoi tại Việt Nam dám đứng ra bào chữa những vụ án “nhạy cảm” liên quan đến chính trị, nhân quyền, tranh chấp đất đai...

Việc cơ quan công an Việt Nam triệu tập nhóm luật sư để điều tra hình sự đã bị các tổ chức quốc tế lên tiếng chỉ trích trong thời gian qua.

Vào tháng 3, Ủy ban Luật gia Quốc tế (ICJ) đã gửi thư ngỏ tới Bộ Tư pháp và Bộ Công an Việt Nam và lên án việc điều tra nhắm vào luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh. ICJ nói rằng cuộc điều tra hình sự đối với ông Đặng Đình Mạnh dường như có liên quan đến việc ông đại diện cho những người bảo vệ nhân quyền, những người bất đồng chính kiến và các thân chủ khác trong các vụ án có vẻ nhạy cảm, bao gồm vụ án Tịnh thất Bồng Lai.

Mới đây, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc cũng gửi thư yêu cầu chính phủ Việt Nam giải trình liên quan đến cuộc điều tra hình sự đối với Luật sư Đặng Đình Mạnh. Các chuyên gia cho biết đã nhận được thông tin cho rằng đây là hành động trả đũa của chính quyền đối với ông Mạnh và các đồng nghiệp vì những hoạt động bảo vệ công lý trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai.

Quyết định “truy tìm” 3 luật sư được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đưa ra sau khi cơ quan này xác định các luật sư không có mặt tại địa phương, “đi đâu, làm gì không rõ và không liên lạc được”. Hai luật sư còn lại là LS. Ngô Thị Hoàng Anh và LS. Trịnh Vĩnh Phúc được cho biết đã đến làm việc theo giấy triệu tập của cơ quan cảnh sát điều tra.