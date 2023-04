Việt Nam - Ấn Độ bàn về hợp tác quốc phòng và sự ‘hung hăng’ của Trung Quốc trong khu vực

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam vừa đến thăm Ấn Độ trong hai ngày 9-10/4 theo lời mời của Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Kumar Doval. Hai bên đã bàn về tình hình gia tăng căng thẳng do sự hung hăng của Trung Quốc gây ra trong khu vực, truyền thông Ấn Độ đưa tin.

Trong cuộc họp bàn về hợp tác an ninh song phương vào ngày 10/4/2023 tại New Delhi, hai bên làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược song phương, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, tờ The Economic Times dẫn lời các quan chức nói.

Ấn Độ, quốc gia vốn đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về những hành động và sự cố ở Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và tái khẳng định rằng bất kỳ khác biệt nào cũng phải được giải quyết một cách ôn hòa trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, không đe dọa, xâm lược hoặc thay đổi hiện trạng một cách đơn phương hoặc sử dụng vũ lực.

Trong các cuộc gặp tiếp theo với Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nityanand Rai, Đại tướng Tô Lâm khẳng định Ấn Độ và Việt Nam cần tăng cường hợp tác để đối phó với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống “phức tạp” trong khu vực.

Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ và là đối tác chính trong Tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, được đưa ra từ sáng kiến An ninh và Phát triển cho tất cả các nước trong khu vực Ấn Độ Dương (SAGAR) của Thủ tướng Modi.

Ấn Độ và Việt Nam đã chia sẻ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện từ năm 2016 và hợp tác quốc phòng vẫn là một trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác này.

Vào tháng 6 năm ngoái, trong chuyến thăm Hà Nội theo lời mời của người đồng cấp Việt Nam là Tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh nhấn mạnh rằng cả hai nước đều có chung một lịch sử phong phú về các mối liên kết văn hóa và văn minh kéo dài hơn 2.000 năm.

Hai nước đã ký “Tuyên bố Tầm nhìn chung về Quan hệ Đối tác Quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam hướng tới năm 2030”, trong đó tăng cường đáng kể phạm vi và quy mô hợp tác quốc phòng song phương hiện có.

Một Biên bản ghi nhớ (MoU) về hỗ trợ hậu cần lẫn nhau cũng đã được ký kết trong chuyến thăm của ông Singh. Đây được xem là một bước quan trọng hướng tới việc đơn giản hóa các thủ tục hỗ trợ hậu cần cùng có lợi và là thỏa thuận lớn đầu tiên mà Việt Nam ký kết với bất kỳ quốc gia nào.

Trong chuyến thăm Ấn Độ của Đại tướng Tô Lâm lần này, các quan chức hai bên cũng cam kết tăng cường hợp tác trong các vấn đề chiến lược, an ninh, quốc phòng, góp phần duy trì hòa bình, thịnh vượng và ổn định của hai nước, khu vực và thế giới nói chung, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

Bộ trưởng Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, chuyển đổi số, kinh tế xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu giữa người dân hai nước.