Thứ trưởng Mỹ chuyên trách Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế thăm Việt Nam

Thứ trưởng về Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế của Hoa Kỳ Bonnie D. Jenkins sắp thăm Việt Nam trong chuyến công du tới 3 nước Đông Nam Á gồm cả Philippines và Singapore từ ngày 5 tới 14/9.

Theo Văn phòng Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Jenkins thực hiện chuyến thăm tới 3 nước để “gặp gỡ các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ nhằm mở rộng hợp tác về an ninh y tế toàn cầu, chống phổ biến vũ khí, tiêu hủy vũ khí thông thường, quan hệ đối tác hạt nhân dân sự, kiểm soát xuất khẩu, thương mại chiến lược và việc triển khai chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, tất cả đều là các yếu tố chính trong cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh khu vực tại một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Tin cho hay, tại Hà Nội, từ ngày 8 đến 10/9, bà Jenkins “sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao và các đối tác xã hội dân sự để thảo luận về an ninh hàng không và biên giới, không phổ biến hạt nhân, an ninh y tế toàn cầu, nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình và các nỗ lực hợp tác nhằm mở rộng hơn nữa sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ trong tất cả các giai đoạn xây dựng hòa bình”.

Văn phòng Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết thêm rằng sau Hà Nội, bà sẽ tiếp tục đến Quảng Trị.

Tại đây, tin cho hay, bà Jenkins “sẽ thăm các địa điểm tiêu biểu cho sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về khảo sát và rà phá bom mìn chưa nổ còn sót lại”.

Trong thời gian thăm Quảng Trị, bà Jenkins sẽ “quan sát hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn chưa nổ, thăm Trung tâm Hành động Bom mìn Quảng Trị và gặp gỡ những phụ nữ làm công việc rà phá bom mìn”.

Bà Jenkins là quan chức ngoại giao cấp cao thứ hai của Mỹ thăm Việt Nam trong khoảng thời gian đầu tháng 9 này.

Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry có chuyến công du tới Việt Nam từ ngày 2 tới 6/9 để “gặp gỡ các quan chức chính phủ, đại diện các tổ chức xã hội và các lãnh đạo doanh nghiệp nhằm xây dựng sự đồng thuận về các hành động chủ chốt để giải quyết khủng hoảng khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch”.