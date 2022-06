Việt Nam ‘theo dõi sát’ diễn biến của dịch đậu mùa khỉ

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng mới cho biết rằng Việt Nam “sẽ tiếp tục phối hợp” với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để “theo dõi sát diễn biến của dịch đậu mùa khỉ trên thế giới” nhằm “triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch phù hợp”.



Theo bà Hằng, Việt Nam “nhận thức được vấn đề này cũng như việc bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người dân, trong bối cảnh thế giới ghi nhận các ca bệnh đậu mùa khỉ diễn ra liên tiếp”.



Nữ phát ngôn viên này cho biết thêm rằng Bộ Y tế “đã có các văn bản gửi các cơ quan chức năng và địa phương trong nước đề nghị tăng cường giám sát, phòng chống và ngăn chặn, phát hiện sớm các ca bệnh ngay tại cửa khẩu và các cơ sở y tế, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang có dịch bệnh đậu mùa khỉ…”



Bà cũng cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 23/6 rằng tới nay, “Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm bệnh đậu mùa khỉ”.



Trong một diễn biến liên quan, Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) của Hoa Kỳ mới đây đã có buổi cung cấp thông tin liên quan tới bệnh đậu mùa khỉ cho Việt Nam trong khuôn khổ thực hiện sứ mệnh mở rộng an ninh y tế toàn cầu.

Đại sứ quán Mỹ hôm 21/6 cho biết, Giám đốc Quốc gia của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, Bác sĩ Eric Dziuban, đã có các buổi cung cấp thông tin cho các cán bộ của Bộ Y tế Việt Nam và cộng đồng ngoại giao tại Hà Nội.

Theo thông tin từ cơ quan ngoại giao này, việc làm của CDC Hoa Kỳ là nhằm “bảo đảm Việt Nam có thông tin để đáp ứng với bệnh đậu mùa khỉ nếu cần”.



Theo hãng tin AFP, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 25/6 nói rằng đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ là một mối đe dọa gây quan ngại sâu sắc nhưng hiện không phải là vấn đề y tế khẩn cấp trên toàn cầu.



Tin cho hay, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trước đó đã triệu tập một ủy ban gồm các chuyên gia để tư vấn cho ông liệu có nên đưa ra cảnh báo mạnh nhất của cơ quan y tế Liên Hợp Quốc về đợt bùng phát dịch bệnh hay không.



Hãng tin Pháp đưa tin, sự gia tăng các ca bệnh đậu mùa ở khỉ đã được phát hiện từ đầu tháng 5 bên ngoài các nước Tây và Trung Phi, nơi căn bệnh này đã có từ lâu. Hầu hết các trường hợp mới xảy ra ở Tây Âu.



Theo AFP, hơn 3.200 trường hợp được xác nhận và một trường hợp tử vong hiện đã được báo cáo cho WHO từ hơn 50 quốc gia trong năm nay.