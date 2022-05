Việt Nam tăng cường giám sát bệnh đậu mùa khỉ

Bộ Y tế hôm 24/5 gửi công văn, yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ nhằm kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tối đa số mắc và tử vong.

Bộ này đề nghị các cơ quan trên “chủ động giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ: Benin, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Ghana, Bờ Biển Ngà, Liberia, Nigeria, Cộng hòa Congo, Sierra Leone và Nam Sudan”.

Ngoài ra, Bộ Y tế Việt Nam cũng yêu cầu “tăng cường giám sát phát hiện trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn” và “phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur để chẩn đoán xác định ca bệnh”.



Cơ quan y tế của Việt Nam còn đề nghị các địa phương “chủ động truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế”.



Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kể từ ngày 13/5, 12 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Đức và Pháp, đã ghi nhận các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ.



“Tình hình đang tiến triển và WHO dự đoán sẽ có nhiều trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được xác định do việc giám sát mở rộng ở các nước không có dịch bệnh”, WHO nói trong tuyên bố hôm 21/5. “Các hành động ngay lập tức tập trung vào việc thông báo cho những người có nguy cơ cao nhất bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ với thông tin chính xác nhằm ngăn chặn sự lây lan thêm”.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, tới nay, có 92 ca đã được xác định mắc, 28 trường hợp nghi nhiễm và chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào.