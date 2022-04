Thủ tướng Việt Nam sắp dự Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính sắp có chuyến công du tới Hoa Kỳ để dự Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN và thăm Liên Hợp Quốc.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói thêm trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 21/4 rằng ông Chính “đã nhận lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden” và sẽ tới Mỹ dự Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN dự kiến diễn ra từ ngày 12 tới 13/5 ở thủ đô Washington DC.



“Có thể nói sau 27 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã có những bước tiến dài trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau”, bà Hằng nói, theo nội dung cuộc họp đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam.



Bà Hằng nói thêm rằng Việt Nam “mong muốn và sẵn sàng hợp tác với chính quyền của Tổng thống Joe Biden thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên toàn thế giới”.



Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, nhân dịp này, hai bên sẽ kỉ niệm 45 năm quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia ASEAN. Hội nghị diễn ra sau khi ông Biden tham gia thượng đỉnh vào tháng 10 năm 2021, nơi ông công bố 102 triệu đôla trong các sáng kiến mới để giúp các quốc gia này ứng phó với COVID-19 và an ninh y tế, biến đổi khí hậu, tăng trưởng kinh tế và bình đẳng giới tính.



“Ưu tiên hàng đầu của Chính quyền Biden - Harris là Mỹ đóng vai trò một đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy ở Đông Nam Á”, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói thứ Bảy trong một phát biểu. “Những khát vọng chung của chúng ta đối với khu vực sẽ tiếp tục làm nền tảng cho cam kết chung của chúng ta thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, an toàn, được kết nối và bền bỉ”.



Tin cho hay, Nhà Trắng từng thông báo Thượng đỉnh Mỹ - ASEAN sẽ được tổ chức ngày từ ngày 28 tới 29 tháng 3, nhưng ASEAN xin hoãn lại do một số thành viên lo ngại về lịch trình.