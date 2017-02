Kỹ sư Ấn bị giết tại Mỹ, người nhập cư lo sợ

Các giới chức ở New Delhi bị sốc khi một kỹ sư người Ấn Độ bị bắn chết trong một vụ nổ súng tại quán bar ở Mỹ. Sự việc đang được cơ quan chức năng của Hoa Kỳ điều tra.

Sự việc được truyền thông Ấn Độ đưa tin rộng rãi đã thu hút phản ứng mạnh mẽ trên phương tiện truyền thông xã hội. Hàng chục ngàn người Ấn Độ hiện đang nghiên cứu và làm việc tại Hoa Kỳ và nhiều người nói rằng họ rất lo ngại về những gì họ cảm nhận là luận điệu chống nhập cư của chính quyền Trump.

Anh kỹ sư Ấn Độ Srinivas Kuchibhotla, 32 tuổi đã chết do những vết thương do một người ông bị cáo buộc là đã nổ súng trong một quán bar đông người ở ngoại ô thành phố Kansas vào hôm thứ Tư. Một người Ấn Độ khác và một người Mỹ đã bị thương khi tìm cách can ngăn vụ nổ súng.

Báo Kansas City Star dẫn lời một nhân chứng nói rằng một người đàn ông hét lên:"Hãy cút khỏi nước tôi" trước khi bắn vào người đàn ông Ấn Độ.

Ông Adam Purinton, 51 tuổi, đã bị bắt vài giờ sau khi vụ nổ súng, bị buộc tội giết người và âm mưu giết người.

Anh Kuchibhotla lấy bằng kỹ sư ở Ấn Độ và tiếp tục chương trình hậu đại học ngành điện tử tại Đại học Texas. Sau đó anh làm việc tại Hoa Kỳ. Anh và đồng nghiệp bị thương, Alok Madasani, cả hai đến từ thành phố Hyderabad, miền nam Ấn Độ, làm việc cho Garmin International, một công ty chuyên về máy định vị (GPS) và thông tin liên lạc.

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj nói trong một twitter rằng: "Tôi bị sốc vì vụ nổ súng ở Kansas giết chết anh Srinivas Kuchibhotla. Tôi gửi lời chia buồn chân thành đến gia quyến."

Bà cho biết anh Madasani, người bạn bị thương, đã được xuất viện.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra một tuyên bố nói rằng hai quan chức Đại sứ quán Ấn Độ đang đi đến Houston để xác minh thêm chi tiết và tìm hiểu vụ việc.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại New Delhi lên án vụ nổ súng, cho biết trong một tuyên bố rằng "Hoa Kỳ là một quốc gia của những người nhập cư và đón chào những người từ khắp nơi trên thế giới đến thăm, làm việc, học tập và sinh sống."

Đại biện Hoa Kỳ MaryKay Carlson cho biết nhà chức trách Hoa Kỳ sẽ điều tra kỹ lưỡng và khởi tố vụ án.

Đề cập đến sự cố, Shashi Tharoor, một nghị sĩ Ấn Độ và là một cựu thứ trưởng ngoại giao viết trên tweeter rằng "sự phân biệt chủng tộc xấu xa ở một số khu vực tại Hoa Kỳ đã biến nhiều người vô tội, trong đó có Ấn Độ, thành nạn nhân.

Trong lúc đó có nhiều mối lo ngại đang gia tăng trong tầng lớp trung lưu Ấn Độ từ lâu đã khao khát được học tập và làm việc tại Hoa Kỳ, mà chính sách của ông Donald Trump về xuất nhập cảnh và việc làm có thể làm tạo ra bầu không khí không khoan dung. Đa số người Ấn Ðộ nhập cư Hoa Kỳ là chuyên gia trong các ngành công nghệ, như tin học.