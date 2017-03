Diễn tiến mới trong cuộc điều tra Nga xen vào bầu cử Mỹ 

Các nhà lập pháp thuộc Uỷ ban Tình báo quốc hội đang tìm hiểu vụ Nga xen vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái đã được mời đến Toà Bạch Ốc để xem xét những tài liệu mật. Thông tín viên Jeff Custer của VOA tường trình thêm chi tiết:

Các nhà lập pháp xác nhận rằng Uỷ ban Tình báo của lưỡng viện quốc hội đã nhận được thư mời hôm qua, thứ Năm 30/3. Các tài liệu sẽ được xem xét dường như là cơ sở dẫn đến những bình luận gây nhiều tranh cãi của Dân biểu Cộng hoà Devin Nunes, mà nhiều người cho là có mục đích hậu thuẫn lời tố cáo lạ lùng của Tổng thống Donald Trump, rằng ban vận động tranh cử của ông đã bị nghe lén hồi năm ngoái theo lệnh cuả cựu Tổng Thống Barack Obama.

Dân biểu Adam Schiff, thành viên cao cấp nhất của Đảng Dân chủ trong Uỷ ban Tình báo Hạ viện, nói các tài liệu này đặt ra nhiều nghi vấn hơn là cung cấp những câu giải đáp.

Dân biểu Schiff, đại diên cho bang California, phát biểu:

“Chúng tôi đã gửi văn bản trả lời cho Toà Bạch Ốc. Tôi sẵn sàng tới Toà Bạch Ốc ngay khi có cơ hội sớm nhất để xem xét các tài liệu đó. Tuy nhiên trong thư trả lời gửi cho cố vấn luật pháp của Toà Bạch Ốc, tôi có bày tỏ quan tâm sâu sắc nhất của mình về cách mà các tài liệu đó đã được phổ biến cho uỷ ban.”

Ngay cả lúc loan báo mời các nhà lập pháp tới Toà Bạch Ốc xem thông tin mật hôm qua, phát ngôn viên Toà Bạch Ốc Sean Spicer vẫn tránh né những câu hỏi của các nhà báo về hành vi bất thường của ông Nunes khi ông tới Toà Bạch Ốc cách đây hơn một tuần để xem các báo cáo tình báo. Ông Sean Spicer nói:

“Các ông cứ bị ám ảnh về chuyện ai nói chuyện với ai và nói vào lúc nào, đó không phải là câu trả lời ở đây, vấn đề phải nằm ở nội dung của nó. Cũng tương tự như khi các ông đăng bài viết về một chuyện trích dẫn tới 18 nguồn tin giấu tên, thì các ông bị ám ảnh bởi nội dung câu chuyện. Hình như các ông vẫn tiếp tục nhìn vấn đề này qua một lăng kính đi ngược, như điều gì đã xảy ra, ai lái xe qua cổng nào, họ gặp những ai, họ mặc trang phục gì vào ngày ấy, thay vì chú trọng tới nội dung bên trong sự việc.”

Nhà nghiên cứu lão thành của Trung tâm vì sự Tiến bộ Hoa Kỳ, ông Ken Gude, nói với VOA qua SKYPE rằng hình như các giới chức Toà Bạch Ốc trao thông tin cho ông Nunes để phần nào “bao che” cho Tổng thống Trump. Ông nói:

“Ở đây tiến trình là cả câu chuyện. Thật là phi lý khi nói chúng ta quá chú tâm đến tiến trình và đó là điều sai trái, trong khi tiến trình cho thấy là Toà Bạch Ốc về cơ bản, đã sử dụng ông Nunes, Chủ tịch Uỷ ban Tình báo Hạ viện, để phát tán một số thông tin mà họ có được, để tìm cách phần nào đó bao che cho ông Trump về lời tố cáo của ông, nói rằng Tổng Thống Obama đã nghe lén ông bất hợp pháp trong thời gian vận động tranh cử và trong giai đoạn chuyển tiếp.”

Báo New York Times tải lên mạng một bài viết ngay trước cuộc họp báo của ông Spicer hôm thứ Năm, trong đó tờ Times công khai tên tuổi của hai quan chức Toà Bạch Ốc mà tờ báo nói đã cung cấp tin tuyệt mật cho ông Nunes, theo đó ông Trump và các cộng sự đã lọt vào tầm ngắm trong các hoạt động của cơ quan tình báo Mỹ đang theo dõi các giới chức nước ngoài.

The New York Times cho biết hai quan chức này là Ezra Cohen-Watnick, một giám đốc cao cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia, và Michael Ellis, một luật sư tại Văn phòng Luật sư Toà Bạch Ốc.

Người phát ngôn Spicer từ chối, không bình luận về bài báo của tờ Times.