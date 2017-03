Nhà Trắng không bình luận về tin 2 quan chức lén giúp cuộc điều tra về Nga

Chính quyền Trump từ chối bình luận về một bài báo cho biết hai quan chức Nhà Trắng được nói là đã cung cấp cho người dẫn đầu cuộc điều tra của Quốc hội những thông tin tình báo cho thấy các thành viên của nhóm chuyển tiếp quyền hành của ông Trump đã lọt vào tầm ngắm của hoạt động do thám nước ngoài do các cơ quan tình báo của Mỹ thực hiện.

Báo The New York Times loan tin các "quan chức" Nhà Trắng này là Ezra Cohen-Watnick, một giám đốc cao cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia, và Michael Ellis, một luật sư tại Văn phòng Luật sư Nhà Trắng.

Khi được hỏi về bài báo này tại cuộc họp báo thường ngày hôm thứ Năm, phát ngôn viên của Tổng thống Sean Spicer nói với các phóng viên: "Chúng tôi sẽ không bắt đầu bằng việc bình luận về các nguồn tin ẩn danh nhất thời."

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, Dân biểu Devin Nunes, đã gặp gỡ một nguồn tin trong khuôn viên Nhà Trắng trước khi tiết lộ những báo cáo tình báo vào tuần trước cho biết rằng đội ngũ chuyển tiếp của Donald Trump đã lọt vào tầm ngắm của hoạt động do thám, theo phát ngôn viên Jack Langer. Ông Langer hôm thứ Hai nói rằng ông Nunes muốn "ở gần một vị trí an toàn nơi mà ông ấy có thể xem thông tin do nguồn này cung cấp."

Trước đó, ông Nunes không cho biết ông đã gặp nguồn tin của mình ở đâu, và vẫn chưa tiết lộ danh tính của nguồn tin này.

Ông Nunes đã nói chuyện với các phóng viên và Tổng thống về tài liệu này vào tuần trước mà không báo cho 21 thành viên khác của Ủy ban Tình báo Hạ viện biết, khiến các thành viên Đảng Dân chủ trong ủy ban nổi giận và đặt nghi vấn về uy tín của ông Nunes. Ông Nunes sau đó xin lỗi ủy ban vì đã không báo cho họ biết về thông tin này.

Bài báo, cho thấy các quan chức Nhà Trắng đã giúp sức trong việc tiết lộ những báo cáo tình báo, có thể sẽ khơi lên thêm nhiều chỉ trích nói rằng ông Nunes, từng là quan chức trong ban vận động tranh cử của ông Trump, quá nhiệt tình giúp đỡ chính quyền Trump hơn là tiến hành một cuộc điều tra độc lập, khách quan.