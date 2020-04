WHO xem xét báo cáo một số bệnh nhân dương tính trở lại với COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày thứ Bảy nói họ đang xem xét các báo cáo cho hay một số bệnh nhân COVID-19 xét nghiệm dương tính trở lại sau khi lúc đầu xét nghiệm âm tính trong khi được cân nhắc cho xuất viện.



Các quan chức Hàn Quốc ngày thứ Sáu báo cáo 91 bệnh nhân được cho là hết virus corona mới đã xét nghiệm dương tính trở lại. Jeong Eun-kyeong, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, nói trong một buổi cập nhật thông tin rằng virus này có thể đã được “kích hoạt lại,” chứ không phải bệnh nhân bị tái nhiễm.



WHO, khi được hỏi về các báo cáo từ Seoul, nói với Reuters trong một thông cáo ngắn gọn: “Chúng tôi có hay biết những báo cáo về những người đã xét nghiệm âm tính với COVID-19 bằng cách sử dụng xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase và sau vài ngày xét nghiệm dương tính trở lại.



“Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các chuyên gia lâm sàng và nỗ lực để có thêm thông tin về những trường hợp riêng lẻ đó. Điều quan trọng là phải đảm bảo tuân thủ đúng quy trình khi các mẫu được thu thập để xét nghiệm trên các bệnh nhân nghi ngờ.”



Theo chỉ dẫn của WHO về quản lí lâm sàng, một bệnh nhân có thể được cho xuất viện sau hai kết quả âm tính liên tiếp ở một bệnh nhân hồi phục lâm sàng cách nhau ít nhất 24 giờ.



Dựa trên các nghiên cứu hiện tại, khoảng thời gian từ lúc triệu chứng xuất hiện cho tới là hồi phục lâm sàng ở bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 nhẹ là khoảng hai tuần, cơ quan này cho biết.



“Chúng tôi biết rằng một số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase dương tính sau khi họ hồi phục lâm sàng, nhưng chúng tôi cần thu thập mẫu một cách có hệ thống từ các bệnh nhân đã hồi phục để hiểu rõ hơn họ đã loại bỏ virus còn sống trong bao lâu,” WHO nói.



Các quan chức y tế Hàn Quốc ngày thứ Sáu nói rằng vẫn chưa rõ điều gì gây nên xu hướng này, với các cuộc điều tra dịch tễ học vẫn đang được tiến hành.