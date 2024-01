Vũng Tàu khởi tố người đốt cờ đỏ sao vàng, đăng lên mạng

Công an vừa khởi tố và bắt giữ để điều tra một người đàn ông đốt quốc kỳ và đăng tải clip tự mình quay lại hành động này lên mạng xã hội ở thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tờ Công an Nhân dân cho biết.



Người này được xác định là ông Phạm Công Hùng Nhân, 43 tuổi, chủ nhân tài khoản ‘Hung Van Pham Cong’, trên Facebook. Ông Nhân sống tại khu phố 4, phường Phước Nguyên, Bà Rịa, theo tờ báo này.



Ông Nhân đã đăng một đoạn video clip dài gần 4 phút ở chế độ công khai mà trong đó ông Nhân đang đốt cờ đỏ sao vàng, hôm 10/12 năm ngoái. Ngay sau đó, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã truy ra được ông Nhân và triệu tập ông lên làm việc.



Ngoài ra, ông Nhân còn bị công an xác định là ‘thường xuyên đăng tải bài viết, hình ảnh, video xúc phạm Quốc kỳ, xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của lãnh tụ, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc sự thật lịch sử cách mạng, phủ nhận chính quyền Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam’, tờ Công an Nhân dân dẫn kết quả điều tra của công an cho biết hôm 17/1.



Tờ báo, vốn là cơ quan ngôn luận của Bộ công an này, cho biết ông Nhân đã khai nhận hành động với công an và nói lý do ông có những hành động như vậy là ‘để giải tỏa sự tức giận của bản thân’ do ‘bị người thân và gia đình xa lánh’.



Ông Nhân còn được dẫn lời khai là ‘bản thân là người lang thang đi lượm ve chai’. Hôm 9/12, do ‘bực tức vì bị mất một bọc ve chai để trước một căn nhà trên đường Hùng Vương, phường Phước Nguyên, nên đã chụp lấy lá quốc kỳ đang treo trước căn nhà đó đem về’.



Đến tối cùng ngày, khi đang nấu cơm, ông Nhân đã lấy lá cờ đó bỏ vào bếp đốt cháy và dùng điện thoại quay lại, cũng theo kết luận điều tra được tờ Công an Nhân dân dẫn lại. Sau đó, ông đã đăng tải đoạn clip đó lên mạng ‘nhằm xúc phạm Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và kêu gọi chống đối Nhà nước’.



Ông Nhân đã bị khởi tố về ‘Xúc phạm Quốc kỳ’ – một tội hình sự ở Việt Nam với mức hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.



Vào năm 2018, nhà tranh đấu nhân quyền Huỳnh Thục Vy bị xử 2 năm 9 tháng tù vì hành vi bị cho là “xúc phạm Quốc kỳ”, sau khi sơn xịt lên lá cờ đỏ sao vàng nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh Việt Nam. Bà Vy nằm trong số hàng trăm tù nhân lương tâm được tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế kêu gọi Việt Nam trả tự do.