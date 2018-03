Vụ nộp đơn kiện Formosa: ba giáo dân Nghệ An bị triệu tập

Chính quyền tỉnh Nghệ An gởi giấy triệu tập đến bà Bùi Thị Nhiệm, Nguyễn Thị Sâm, và ông Cao Sỹ Hoán yêu cầu có mặt tại công an huyện Quỳnh Lưu vào ngày 09/3 để làm việc liên quan đến vụ án gọi là "gây rồi trật tự công cộng” vào năm 2016.

Cuối ngày 9/3 Bà Nguyễn Thị Sâm nói với VOA rằng bà không hiểu vì sao chính quyền lại triệu tập bà liên quan đến vụ việc cách nay 18 tháng, khi bà và các giáo dân nộp đơn kiện vụ ô nhiễm môi trường biển do Nhà máy Formosa gây ra vào năm 2016.

“Trước đây họ không làm gì, nay họ mới triệu tập hai bà lên huyện. Chúng tôi chúng định không lên vì không làm gì trái pháp luật.”

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, Linh mục Đặng Hữu Nam, người từng hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa Formosa ở giáo xứ Phú Yên, nói rằng ông Hoán có lên trình diện vào buổi sáng và bị giữ đến 2 giờ chiều hôm 9/3 mới được về nhà.

Blogger Lê Văn Sơn hôm 9/3 viết trên Facebook: “Sự việc đã xảy ra gần 18 tháng nhưng nay công an Nghệ An mới đánh lẻ vào từng cá nhân tại Giáo xứ Phú Yên theo cái gọi là " gây rối trật tự công cộng" ngay sau khi Linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam rời khỏi Giáo xứ Phú Yên để nhận nhiệm sở mới.”



Blogger này nhận định: “Đây là một cách làm hết sức bỉ ổi của công an Nghệ An nhắm vào những ngư dân - nạn nhân của thảm họa Formosa.”

Bà Sâm cho rằng dù chính quyền có đe dọa như thế nào, bà nhất định không sợ vì chỉ biểu tình ôn hòa:

“Chúng tôi không lo vì không làm gì sai. Chúng tôi chỉ đi đòi công lý và đòi sự thật. Chúng tôi chỉ biểu tình ôn hòa.”

Theo bà Sâm, vào tháng 10/2016, trước yêu cầu của toà án về mặt thủ tục để nộp đơn kiện nhà máy Formosa, những người đệ đơn đã ủy quyền cho Linh mục Đặng Hữu Nam làm người đại diện lo thủ tục pháp lý, cần có con dấu xác nhận của chính quyền địa phương.

Bà Sâm nói chính quyền xã An Hoà đã cố tình gây khó dễ, đùn đẩy nhau, gần nửa ngày vẫn không chịu làm xác nhận, khi đó hai bà và các giáo dân khác tập trung biểu tình phản đối.

Trang Thanh niên Công giáo hôm 9/3 cho biết từ hai năm qua người dân làng Tân An, giáo xứ Phú Yên đã bị là đối tượng tấn công sách nhiễu của nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An…. Hơn nữa, giới cầm quyền lại luôn tìm cách để chia rẽ, hãm hại và tấn công người dân nơi đây.”

Báo Nghệ An trước đó nói rằng ngày 3/10/2016, linh mục Đặng Hữu Nam đã đánh kẻng nhà thờ và mở loa kêu gọi giáo dân kéo lên trụ sở UBND xã An Hòa; khi ấy một số đối tượng quá khích đã đánh và giật biển công chức của ông Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã.