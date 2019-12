Tranh luận: Võ Văn Thưởng lại vứt bỏ một cơ hội khác!

Trân Văn



Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Trưởng ban Tuyên giáo của Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN, vừa tạo ra một cơ hội để tranh luận nhưng 99,9% chính ông sẽ vứt bỏ cơ hội ấy…

***

Trung tuần tháng 5 năm 2017, tại hội nghị quốc sơ kết việc thực hiện một chỉ thị của Bộ Chính trị nhằm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ông Thưởng tuyên bố: Đảng CSVN không sợ đối thoại, không sợ tranh luận vì sự phát triển của mọi lý luận và học thuyết cách mạng cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Tranh luận tạo ra cơ sở để hình thành chân lý (1)…

Từ đó đến nay đã hai năm rưỡi nhưng ông Thưởng nói riêng và đảng CSVN nói chung vẫn chưa có lần nào tham gia đối thoại hay tổ chức tranh luận với “những cá nhân có ý kiến, quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của đảng, pháp luật của Nhà nước”. Đáng lưu ý là tuần này, có rất nhiều người chỉ mặt, gọi tên ông Thưởng Internet, yêu cầu ông nói rõ hơn về những tuyên bố mà ông vừa nêu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Hội LHTN VN)…

***

Ở hội nghị vừa kể, ông Thưởng khẳng định: Điều mà Tổng bí thư kiêm Chủ tịch Nhà nước từng nói nhiều lần - Đất nước chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay - là sự thật! Năm năm vừa qua, kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng với tốc độ cao và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất cả trong khu vực lẫn trên thế giới. Tôi sang châu Phi và một số nước, người ta đánh giá Việt Nam là một mô hình để học tập (2)...

Ngay sau khi các cơ quan truyền thông thuộc hệ thống truyền thông chính thức giới thiệu những tuyên bố vừa kể, rất nhiều người sử dụng mạng xã hội đã yêu cầu ông Thưởng cho biết cặn kẽ những nước nào ở châu Phi và các lục địa khác xem Việt Nam là “một mô hình để học tập”? Nguyễn Hoàng Vi bảo rằng, tuyên bố chung chung như thế thì tôi cũng có thể tuyên bố, nhiều bạn trẻ coi tôi là mô hình để học tập (3)…

Một số thân hữu của Nguyễn Hoàng Vi như Thành Tín dẫn một số “nước” như: Nước sông… Tô Lịch, nước biển… Formosa... Phan Thức thì dẫn tên một loạt “nước”… giải khát như: Cocacola, Pepsi, Sting,...

Ngoài chuyện tham gia phỏng đoán những “nước” mà theo lời ông Thưởng là xem Việt Nam như một mô hình, người dùng mạng xã hội còn phỏng đoán những “nước” ấy muốn “học” gì ở Việt Nam? Son H Cao cho rằng, những “nước” ấy hẳn muốn “học” Việt Nam cách… ăn cướp mà không bị tù! Duong Nguyen – một thân hữu của Son H Vo – bổ túc: Thiên hạ cần học cách làm giàu nhanh của các viên chức CSVN (4).

Trinh Bui – một thân hữu khác của Son H Cao – không nghĩ như vậy. Trinh cho rằng, Việt Nam có một “mô hình” mà các nước khác cần xem xét để tránh và đó cũng là một cách học! Đó cũng là điều mà Tu Do chia sẻ trên trang facebook của Nguyen Thanh: Chỉ có một điều để học từ “mô hình” Việt Nam, đó là quan sát xem CSVN man rợ như thế nào để phòng tránh (5)!

Nhìn một cách tổng quát, dù ông Thưởng hết lòng vì sự nghiệp của đảng nhưng trong quy hoạch “cán bộ chiến lược” cho BCH TƯ đảng CSVN khóa 13, có lẽ lãnh đạo đảng nên xem lại vai trò, vị trí của ông Thưởng. Trưởng ban Tuyên giáo của BCH TƯ đảng CSVN mà nói câu nào cũng bị “quần chúng” rủa không tiếc lời: Khỉ mới cắn… đá! Ba hoa chích chòe (6)! Điển hình của tự… sướng và tự… nổ! - thì rõ ràng là… lợi bất cập hại!

***

Cách nay hai năm rưỡi, khi tuyên bố đảng CSVN không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, ông Thưởng từng… chú thích: Ban Tuyên giáo của BCH TƯ đảng CSVN đã đề nghị Ban Bí thư của BCH TƯ đảng CSVN hướng dẫn bằng văn bản về tổ chức đối thoại với những cá nhân bất đồng quan điểm. Có thể đến nay, đối thoại và tranh luận vẫn chỉ là… dự kiến vì Ban Bí thư… sợ sẽ… thất bại thảm hại trước thế lực thù địch!

Khả năng, tầm vóc của Trưởng Ban Tuyên giáo BCH TƯ đảng CSVN mà chỉ như ông Võ Văn Thưởng thì rõ ràng là nên lẩn tránh tranh luận, tiếp tục đối thoại bằng… còng, dùi cui, súng,…

Đâu phải tự nhiên mà cũng tại Đại hội Đại biểu toàn quốc của Hội LHTN VN, ông Nguyễn Đình Khánh - Bí thư Đoàn TNCS của Công an Nghệ An, thú nhận: Cả Đoàn TNCS, Hội LHTN, Bộ Công an đang thua trên nhiều mặt trận (7)!

Ông Khánh than: Đối tượng tiếp cận những trang thông tin “đỏ” chủ yếu là anh em chúng ta. Chúng ta nói cho nhau nghe chứ những thanh niên khác không nghe chúng ta nói. Họ không đọc những bài tuyên truyền, trong khi các thành phần phản động chỉ viết một câu, một bài đơn giản nhưng có hàng trăm triệu lượt người xem, hàng ngàn lượt chia sẻ… và nêu thắc mắc: Tại sao lại như thế?

Ông Khánh không dám lý giải và cũng chẳng có đại biểu nào tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc của Hội LHTN VN dám lý giải dù ai cũng biết: Đó chính là hậu quả từ cả nhận thức lẫn khả năng của những rường cột như… Nguyễn Phú Trọng, Võ Văn Thưởng!

Chú thích

