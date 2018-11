Thông tin sức khỏe lãnh đạo thuộc diện ‘bí mật nhà nước’

Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước hôm 15/11 với 91,55% đại biểu tán thành, trong đó, thông tin sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước được xem là một trong những bí mật nhà nước cần được bảo vệ.

Theo tường thuật của truyền thông trong nước, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước bao gồm 5 chương, 28 điều, quy định về những thông tin thuộc phạm vi “bí mật Nhà nước”, mà nếu bị lộ có thể gây nguy hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc.

Các thông tin bí mật, theo Luật mới, bao gồm trong nhiều lĩnh vực như: Thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối nội, đối ngoại; Hoạt động của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Chiến lược, đề án về dân tộc, tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Thông tin có tác động tiêu cực đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội; Chiến lược, kế hoạch, đề án phát triển báo chí, xuất bản, in, phát hành, bưu chính, viễn thông và Internet, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng…

Ngoài ra, thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước cũng được quy định thuộc vào diện bí mật Nhà nước.

Về cấp độ mật, Luật mới thông qua phân loại bí mật Nhà nước thành 3 cấp độ: Tuyệt mật, tối mật và mật. Trong đó, cấp độ tuyệt mật bao gồm các bí mật liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, đối ngoại.

Mức độ tối mật và mật bao gồm các bí mật liên quan đến chính trị, quốc phòng, an ninh, cơ yếu, lập hiến, lập pháp, tư pháp, đối ngoại, kinh tế, tài nguyên và môi trường, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông, y tế, dân số, lao động, xã hội, tổ chức, cán bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, kiểm toán nhà nước.

Thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước mức độ tuyệt mật là 30 năm, với mức độ tối mật là 20 năm và mức độ mật là 10 năm.

Luật cũng cấm các hành vi làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật Nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp luật; truyền, đưa bí mật Nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu; đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông…

Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020.