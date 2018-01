VN cáo buộc ‘Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời’ là tổ chức khủng bố

Bộ Công an Việt Nam ngày 30/1 ra thông báo liệt tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” có trụ sở ở bang California, Hoa Kỳ, là “tổ chức khủng bố”.

Thông báo còn liệt kê tên của 4 người trong tổ chức, bao gồm chỉ huy tổ chức là ông “Đào Minh Quân (sinh năm 1955), tự xưng là ‘Thủ tướng’ của ‘Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời’; Quách Thế Hùng (sinh năm 1948); Kelly Triệu (Triệu Thanh Hoa, sinh năm 1968) và Phạm Lisa (Phạm Anh Đào, sinh năm 1979)”.

Thông báo của Bộ Công an Việt Nam nói sau khi thành lập “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” vào năm 1991, ông Đào Minh Quân, một cựu trung úy Việt Nam Cộng Hòa, và một số nhân vật cầm đầu đã đến các trại tị nạn người Việt ở Hồng Kông và các nước Đông Nam Á để tuyển mộ lực lượng, đưa người về Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại.

Vẫn theo Bộ Công an, tổ chức có trụ sở ở California đã “chỉ đạo” những người ở trong nước thực hiện vụ ném bom xăng vào một kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của công an thành phố Biên Hòa vào tháng 4 năm ngoái, gây cháy 320 chiếc xe. Sau đó, nhóm này tiếp tục thực hiện vụ đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế ở phi trường Tân Sơn Nhất vào dịp 30/4, nhưng đã bị công an phát hiện và bắt 15 người.

Tháng 12 vừa qua, Việt Nam xét xử vụ án và kết án 15 người này về “hành vi tấn công khủng bố” với mức án từ 4 – 16 năm tù.

Trả lời về thông cáo mới ra của Bộ Công an Việt Nam, đại diện của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, ông Đào Minh Quân nói với VOA rằng những cáo buộc mà Việt Nam đưa ra là “nói láo” và “không có bằng chứng”.

Ông Quân nói: “Chúng tôi vẫn chưa công nhận họ là một chính quyền đại diện [cho người dân]”.

“Vấn đề khủng bố thì họ vẫn chưa có bằng chứng nào, nhưng chúng tôi có bằng chứng họ đã hành hạ, khủng bố người dân Việt Nam, và chúng tôi có nộp hồ sơ kiện họ tại Tòa án Hình sự Quốc tế”, ông Quân nói.

Việt Nam cáo buộc đặc phái viên trong tổ chức của ông Đào Minh Quân đã nhiều về nước để "chỉ đạo cơ sở nội địa" và có những kế hoạch "cực đoan", "manh động" với chương trình cụ thể về kinh tài, tình báo, quân sự nhằm lật đổ chế độ Cộng sản bằng bạo lực vũ trang.