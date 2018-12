Việt Nam truy nã nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa rq quyết định truy nã đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng, thành viên của Hội An hem Dân chủ, với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”

Hôm 12/12, Cổng thông Công an Tỉnh Thanh Hóa loan báo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa hôm 5/12 đã quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Văn Tráng theo điều 109 Bộ Luật hình sự 2015.

Hãng tin Reuters cho biết Nguyễn Văn Tráng là một trong số các thành viên của Hội Anh em Dân chủ, một tổ chức bị cấm hoạt động tại Việt Nam. Reuters cho biết nhiều thành viên của tổ chức này đã bị bắt, xét xử, giam cầm kể từ khi thành lập vào năm 2013 cho đến nay.

Theo cơ quan an ninh điều tra, khi còn là sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, Nguyễn Văn Tráng đã có những hoạt động “đi ngược với quy chế giáo dục của nhà trường và có nhiều phát ngôn phản kháng cực đoan.”

Truyền thông trong nước trích lời công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Nguyễn Văn Tráng đã tham gia “Hội anh em dân chủ”, thường xuyên sử dụng trang Facebook cá nhân Trang Nguyen (Vô Danh Khách) để đăng tải các bài, hình ảnh, video clip “xuyên tạc chủ trương, đường lối, nói xấu chế độ và lôi kéo kích động người dân tham gia biểu tình, gây rối trật tự công cộng…”

Trong một thông cáo hôm 11/12, Hội Anh em Dân chủ phản đối lệnh truy nã đối với nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng, cho rằng đó là một “cáo buộc mơ hồ.”

Theo Hội Anh em Dân chủ, từ năm 2016 cho đến nay, nhà hoạt động Nguyễn Văn Tráng có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào dân chủ Việt Nam dù “liên tục bị lực lượng an ninh chìm nổi của tỉnh Thanh Hóa sách nhiễu, đàn áp, và truy lùng.”