Việt Nam sẽ thêm mục nơi sinh vào hộ chiếu mới

Quốc hội Việt Nam yêu cầu chính phủ chỉ đạo sửa chữa mẫu hộ chiếu mới màu tím than theo hướng bổ sung mục nơi sinh theo yêu cầu của các nước châu Âu, đồng thời tính đến sửa lại luật xuất, nhập cảnh cho phù hợp, báo chí trong nước đưa tin.



Quyết định này được đưa ra trong một nghị quyết được thông qua tại phiên bế mạc kỳ họp quốc hội vào chiều ngày 15/11, trang mạng VnExpress cho biết.



Việt Nam đã tiến hành cấp hộ chiếu mẫu mới cho người dân kể từ ngày 1/7 nhưng trong mẫu này không có mục nơi sinh, khiến cho một số nước châu Âu không chấp nhận và tạm ngừng cấp thị thực nhập cảnh cho người sử dụng hộ chiếu mới của Việt Nam.



Việc chỉnh sửa hộ chiếu mới này sẽ được thưc hiện từ nay đến hết năm, cũng theo VnExpress, để giúp công dân Việt Nam có nhu cầu đến châu Âu xin được thị thực.



Trả lời tờ Tuổi Trẻ tại buổi họp báo bế mạc kỳ họp quốc hội, ông Trịnh Xuân An, ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng-An ninh của Quốc hội, cho biết việc thêm nơi sinh vào hộ chiếu sẽ không phát sinh thêm thủ tục và chi phí do khi điền vào tờ khai, người dân cần ghi rõ nơi sinh.



Tuy nhiên, đối với những hộ chiếu mẫu mới đã phát hành rồi mà không có mục nơi sinh, hiện chưa rõ Bộ Công an có thu hồi và cấp lại hộ chiếu mới hay không. Về vấn đề này, ông An nói ‘Chính phủ chưa cho biết sẽ xử lý thế nào, chi phí ra sao’ trong báo cáo gửi đến Quốc hội và ‘cần thời gian nghiên cứu thêm’.



Nghị quyết trong phiên họp quốc hội lần này cũng đề cập đến việc phải sửa luật cho phù hợp với tình hịnh, cũng theo lời ông An nói với Tuổi Trẻ.



Sở dĩ chính phủ Việt Nam không thể làm ngay việc bổ sung nơi sinh vào hộ chiếu vì phải còn chờ quyết định của Quốc hội do Quốc hội đã ra luật xuất cảnh, nhập cảnh trong đó quy định không ghi nơi sinh trên hộ chiếu,



Sau khi các nước châu Âu, trong đó có Đức, Pháp, Czech, Tây Ban Nha, Phần Lan, thông báo không cấp thị thưc cho mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã chữa cháy bằng cách ghi nơi sinh vào mục bị chú. Tuy nhiên, việc này chỉ được các nước chấp nhận tạm thời và họ đã yêu cầu Việt Nam phải chỉnh sửa mẫu hộ chiếu mới.



Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cũng đã thông báo rằng kể từ ngày 3/10, những ai xin thị thực vào Mỹ mà hộ chiếu không có ghi nơi sinh sẽ không được phỏng vấn.



Theo quan sát của VOA, trên mạng xã hội lâu nay vẫn có đồn đoán rằng các nước phải xem qua nơi sinh mới quyết định có cho công dân Việt Nam nhập cảnh hay không vì người dân một số địa phương nhất định ở Việt Nam có xu hướng vi phạm luật di trú các nước. Chưa có tổ chức chính thức nào xác nhận độc lập bằng dữ liệu có sức thuyết phục về thông tin này.