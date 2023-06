Việt Nam nhiều tướng để... làm gì?

Đề nghị của chính phủ - sửa luật, cho phép lực lượng công an có thêm sáu viên tướng, nâng tổng số tướng công an từ 199 lên 205 theo quy định của... Bộ Chính trị và nếu Bộ Công an thành lập thêm các Cục mới thì mỗi Cục mới sẽ có thêm một viên tướng đảm nhận vai trò Cục trưởng – đang khuấy động dư luận.

Tuy nhiên chuyện chưa ngừng ở đó, theo các đại biểu Quốc hội thì Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã thảo luận và... đồng thuận, năm nay sửa Luật Công an nhân dân để lực lượng này có thêm một mớ tướng và sang năm (2024), các hệ thống sẽ sửa Luật Sĩ quan quân đội nhân dân để quân đội cũng... nâng số lượng tướng lên cao hơn nữa (1).

Không những tán thành, nhiều đại biểu quốc hội còn tiến xa hơn sau khi nghe chính phủ đề nghị trao cấp bậc thượng tướng cho cá nhân nào đó của lực lượng vũ trang (LLVT) được biệt phái sang Quốc hội làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh, họ đề nghị phong hàm... đại tướng cho Phó Chủ tịch Quốc hội đặc trách quốc phòng và an ninh (2).

Đến giờ, “LLVT nhân dân” Việt Nam đã có 451 viên tướng (332 của quân đội, 119 của công an), con số này sẽ không dừng ở đó sau khi Luật Công an nhân dân được sửa xong trong năm nay và Luật Sĩ quan quân đội nhân dân được sửa trong năm tới. Nhiều tướng như thế thì quốc phòng – an ninh có vững mạnh hơn hay không?

***

Quốc phòng – an ninh làm sao có thể vững mạnh khi số tướng của “LLVT nhân dân” bị xử lý kỷ luật dưới đủ mọi hình thức kể cả bị phạt tù tăng không ngừng. Hồi trung tuần tháng này, Ủy ban Kiểm tra của BCH TƯ đảng CSVN loan báo vừa có thêm hai viên thiếu tướng của “LLVT nhân dân” đã về hưu bị khởi tố nhưng không nêu tên (3).

Có một điểm đáng lưu ý, cho dù lý do xử lý kỷ luật hay truy cứu trách nhiệm hình sự khác nhau nhưng bản chất sai phạm của các viên tướng đã bị xử lý đều là tham nhũng. Trừ Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Công an chưa bị xử lý kỷ luật dẫu ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm liên đới, từ cấp Thứ trưởng trở xuống đều có tướng tham nhũng.

Bộ Quốc phòng có Đô đốc Nguyễn Văn Hiến (bị tước bỏ chức vụ Thứ trưởng, bị phạt 3 năm 6 tháng tù vì “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và hình phạt như phủi bụi dù đã duyệt bán mười khu đất quốc phòng gây thiệt hại khoảng 1.500 tỉ, chuyển hóa hàng ngàn mét vuông công thổ ở TP.HCM làm tài sản riêng). Bộ Công an có Thiếu tướng Hoàng Ngọc Nhất (bị cách chức Thứ trưởng, giáng cấp từ thiếu tướng xuống đại tá vì phóng thích ông trùm Năm Cam trước thời hạn), Thượng tướng Trần Việt Tân (bị tước bỏ chức vụ Thứ trưởng, bị giáng cấp từ thượng tướng xuống trung tướng, bị phạt ba năm tù vì “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” - trao cho Vũ “Nhôm” tấm áo “doanh nghiệp bình phong trong hoạt động tình báo” để mua công thổ, công thự với giá rẻ, khiến công quỹ thiệt hại hàng trăm tỉ), Trung tướng Bùi Văn Thành (bị cách chức Thứ trưởng, bị giáng cấp từ trung tướng xuống đại tá, bị phạt hai năm tù vì “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” khi phê duyệt bán công thổ, công thự dùng vào mục đích an ninh, tận tình hỗ trợ Vũ “Nhôm” tác yêu tác quái trong một thời gian dài, gây thiệt hại hàng trăm tỉ).

Nếu chống tham nhũng thật sự “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, có lẽ số tướng bị xử lý kỷ luật đã đạt mức ba con số từ lâu (tại sao viên tướng nào của LLVT nhân dân cũng giàu có, sinh họat của cá nhân và gia đình vượt xa mức thu nhập chính thức). Chỉ liệt kê những viên tướng “LLVT nhân dân” đã bị xử lý vì tham nhũng hoặc dính líu đến tham nhũng cũng đủ mệt mỏi: Phó Đô đốc Nguyễn Văn Tình (Chính uỷ Quân chủng Hải quân), Chuẩn Đô đốc Lê Văn Đạo (Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân), Thượng tướng Phương Minh Hòa (Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân), Trung tướng Nguyễn Văn Thanh (Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân), Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy (Tư lệnh Quân khu 9), Thiếu tướng Phan Tấn Tài (Phó Tư lệnh Quân khu 7), Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa (cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế)... Đáng lưu ý là từ lâu, tham nhũng trong hàng ngũ “tướng lãnh” của “LLVT nhân dân” không còn là tham nhũng riêng lẻ theo kiểu “ăn mảnh”. Nếu không cùng nhau bán mình khi có cá nhân nào đó như Út “Trọc”, Vũ “Nhôm”,... vung tiền ra mua thì đội ngũ này bắt tay với nhau để cùng tham nhũng.

Nếu “nghiêm minh” với LLVT nhân dân không phải trò hề thì sau khi ông Phan Văn Vĩnh (Trung tướng, Tổng cục trưởng Cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát Chống tội phạm công nghệ cao) lãnh án tù vì “tạo điều kiện” cho CNC tổ chức đánh bạc trện toàn quốc, các viên tướng khác của Bộ Công an sẽ không thản nhiên duy trì việc “bảo trợ” Vũ “Nhôm” rồi cũng cùng nhau vào tù (ngoài hai viên Thứ trưởng như đã nêu còn có ông Phan Hữu Tuấn, Trung tướng, Tổng cục phó Tình báo). Tương tự là Bộ Quốc phòng, sau khi ba viên tướng ở Học viện Quân Y (Trung tướng Đỗ Quyết, Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Thiếu tướng Hoàng Văn Lượng) bị xử lý vì “bảo trợ” cho Công ty Việt Á “đầu tư, sản xuất, kinh doanh” bộ xét nghiệm COVID-19, chín viên tướng khác trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Thiếu tướng Trần Văn Nam, Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, Thiếu tướng Lê Văn Minh) vẫn thản nhiên sắp đặt để chia nhau 50 tỉ...

***

Nhiều tướng để làm gì khi thực tế cho thấy điều đó chỉ khiến số tội phạm mang hàm tướng càng ngày càng đông, để thêm nhiều cá nhân vênh váo vì “thân là tướng” và nỗ lực gian tham hơn trước vì không gian tham thì... uổng phí và để lập kỷ lục về số tướng phải... xử lý? Nhiều tướng không chỉ khiến gánh phải cung phụng càng lúc càng nặng...

(Còn tiếp)

Chú thích

(1) https://vtc.vn/dbqh-de-xuat-quy-dinh-tong-so-si-quan-cap-tuong-cong-an-ar785699.html

(2) https://vietnamnet.vn/de-nghi-pho-chu-tich-quoc-hoi-phu-trach-quoc-phong-an-ninh-mang-ham-dai-tuong-2147803.html

(3) https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/ky-luat-3-chu-tich-nguyen-chu-tich-ubnd-tinh-2-si-quan-cap-tuong-khoi-to-mot-loat-can-bo-toa-an-kiem-sat-thanh-tra-11923051016164347.htm