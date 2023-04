Việt Nam khởi tố một mục sư ở Mỹ, bắt giam thầy truyền đạo của hội thánh độc lập

Công an tỉnh Đăk Lăk vừa khởi tố Mục sư tin lành A Ga sống lưu vong ở bang North Carolina, Mỹ, về tội “Phá hoại chính sách đại đoàn kết”, đồng thời bắt giam thầy truyền đạo Y Krếc Byă thuộc hội thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên với cùng tội danh.

Mục sư A Ga, hiện là thường trú nhân ở Mỹ, nêu nhận định với VOA:

“Họ khởi tố như vậy không đúng sự thật. Hội thánh Tin lành Đấng Christ của chúng tôi rất hòa đồng với tất cả các hệ phái khác nhau. Chẳng qua là họ thấy hội thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên càng ngày càng phát triển nên họ sợ”.

Hôm 8/4, cổng thông tin Bộ Công an thông báo về việc công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố bị can đối với ông A Ga, gọi ông “là 1 đối tượng phản động FULRO lưu vong” và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Y Krếc Byă, với cáo buộc “Phá hoại chính sách đoàn kết” theo Điều 116 Bộ luật Hình sự.

Ông A Ga, người sáng lập Hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên, tị nạn ở Hoa Kỳ từ năm 2018, sau một thời gian lánh nạn ở Thái Lan, cho biết thêm:

“Chính quyền tìm cớ bằng mọi cách để khởi tố thầy Y Krếc Byă vừa rồi, và các anh em khác vừa rồi, và ngay cả chính tôi nữa, để cho những người không hiểu biết sẽ nghĩ rằng hội thánh này “gây chia rẽ” giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, dân tộc này với dân tộc khác. Thật ra chính họ mới gây chia rẽ các vấn đề tôn giáo của chúng tôi ở tại Tây Nguyên, Việt Nam!”

“Chúng tôi không làm gì để gây chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc cả”.

Từ Thái Lan, ông Y Quynh Bdap, sáng lập viên tổ chức Người Thượng vì Công lý, nêu nhận định với VOA về việc chính quyền khởi tố hai ông A Ga và Y Krếc Byă:

“Việc họ bắt thầy Y Krếc Byă và khởi tố mục sư A Ga nhằm răn đe các hội thánh độc lập và dập tắt hội thánh Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên”.

“Mục tiêu của công an tỉnh Đăk Lăk từ năm 2019 là xóa bỏ hệ phái Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên”, ông Y Quynh Bdap cho biết thêm.

Ông nói:

“Việc kết tội “Phá hoại chính sách đại đoàn kết” là việc kết tội rất mơ hồ.

“Việc chính quyền xóa bỏ Tin lành Đấng Christ không đúng theo công ước quốc tế, vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, theo đạo hoặc không theo đạo, và không ai có thể tước được quyền tự do tôn giáo của người khác”.

VOA đã liên lạc Công an tỉnh Đắk Lắk, và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu họ bình luận về các phát biểu này, nhưng chưa được phản hồi.

Báo Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng xác định trong thời gian qua, 2 bị can A Ga và Y Krếc Byă cùng một số đối tượng khác “đã có hành vi chỉ đạo tiến hành những âm mưu, hoạt động phá hoại chính sách đoàn kết; tổ chức hàng trăm buổi hội họp tập huấn trực tuyến để chỉ đạo thu thập các thông tin, tài liệu xuyên tạc, gây chia rẽ giữa người dân với chính quyền và lực lượng vũ trang; gây chia rẽ giữa người dân theo các tôn giáo khác nhau”.

Chính quyền Việt Nam nhiều lần cáo buộc Hội thánh Tin lành Đấng Christ ở Tây Nguyên là “phản động, chống phá Nhà nước”, thông qua những “chiêu trò lừa mị các tín đồ”.

Một bức thư chung của 35 tổ chức quốc tế đề ngày 13/4 gửi đến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước khi ông cùng phái đoàn Hoa Kỳ đến Việt Nam đề cập đến việc công an tỉnh Đắk Lắk bắt giam thầy truyền đạo Y Krếc Byă khi đang tổ chức lễ vọng Phục Sinh tại gia.

Bức thư khuyến nghị ngoại trưởng Mỹ kêu gọi nhà nước Việt Nam chỉ thị các cấp chính quyền địa phương, huyện và tỉnh “phải ngưng ngay chính sách ép tín đồ Tin Lành người H’mong bỏ đạo và phải tôn trọng quyền hành đạo tại tư gia của các tín đồ Thiên Chúa Giáo người Tây Nguyên”.

Trước đó, vào tháng 3, theo mục sư A Ga, một nhóm các nhà ngoại giao Mỹ đã đến Đăk Lăk tìm hiểu về vấn đề tự do tôn giáo ở khu vực này và gặp gỡ ông Y Krếc Byă nhưng bị chính quyền ngăn cản và không phái đoàn vào nhà ông.

Chính quyền Việt Nam bác bỏ các cáo buộc vi phạm tự do tôn giáo, cho rằng Việt Nam “luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật”.

“Thực tế từ lâu nay, tại Tây Nguyên đời sống tự do tôn giáo, tín ngưỡng thuần túy luôn được Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tạo điều kiện hoạt động”, báo Công an Đắk Lắk viết, đồng thời kêu gọi “những tổ chức phản động đội lốt tôn giáo dưới các tên gọi như “Hội thánh Tin Lành đấng Christ Việt Nam” và “Hội thánh Tin Lành đấng Christ Tây Nguyên” là cần phải loại bỏ, cần phải tẩy chay ra khỏi cộng đồng”.