Vì sao giới trẻ Mỹ phát cuồng Taylor Swift?

Tài năng âm nhạc, đầu óc kinh doanh nhạy bén, làm việc chăm chỉ, cư xử hòa đồng với người hâm mộ cộng với âm nhạc gần gũi, dễ nghe, dễ cảm… đã khiến siêu sao nhạc pop Taylor Swift trở thành thần tượng của giới trẻ Mỹ và là hiện tượng hiếm thấy trong đời sống nước Mỹ, theo tìm hiểu của VOA.

Trong năm 2032, tour lưu diễn Eras Tour của Taylor Swift đã tạo nên cơn sốt chưa từng có ở Mỹ, càn quét khắp các thành phố lớn. Nơi nào Taylor Swift đặt chân đến thì khán giả ùn ùn kéo đi xem, các sân vận động không còn chỗ trống và các trang mạng bán vé sập lên sập xuống vì không xử lý nổi số người mua vé quá đông.

‘Eras Tour’ thu về khoảng 2,2 tỷ đô la doanh thu bán vé chỉ riêng ở Bắc Mỹ, theo số liệu của công ty nghiên cứu QuestionPro được CNN dẫn lại.

Thậm chí, các show diễn của Taylor Swift còn tạo ra cú hích cho nền kinh tế địa phương với các dịch vụ khách sạn, nhà hàng, đi lại ăn theo.

Và cô cũng vừa được tạp chí Time vinh danh là ‘Nhân vật của năm’ trong năm 2023. Tạp chí này giải thích Swift được chọn vì cô ấy có cách đem lại hy vọng cho mọi người trên khắp thế giới vào những thời khắc hết sức đen tối.



“Mặc dù qua nhiều năm cô ấy càng ngày càng nổi tiếng, đây là năm mà Swift, 33 tuổi, có một năm bùng nổ: cả nghệ thuật và thương mại cùng nhau thăng hoa để tung ra năng lượng có sức mạnh lịch sử,” Time nhận xét.

“Vào lúc này không ai khác trên thế giới này có thể làm lay chuyển được nhiều người đến mức như vậy,” Time viết.

“Đạt được kỳ tích này là điều chúng ta thường gán cho là do số mệnh an bài, nhưng nói nhiều quá về số phận là không thấy được năng lực và sức hút của cô.”



Không chỉ ở các sân vận động khổng lồ, sức hút của Taylor Swift còn lan tỏa đến cả các rạp chiếu phim trên khắp nước Mỹ. Trong tuần đầu công chiếu, bộ phim ca nhạc có tựa đề ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ đã thu về khoảng 96 triệu đô la tiền bán vé ở Mỹ và Canada, khiến nó trở thành phim ca nhạc có doanh thu cao nhất trong nước trong tuần đầu tiên trình chiếu, theo AMC, hệ thống rạp chiếu phim ở Mỹ.

Bên cạnh đó, Swift đã phá vỡ kỷ lục Spotify của chính mình khi trở thành ca sĩ được nghe nhiều nhất trong một ngày trong lịch sử của Spotify, khi mà ‘1989’ (phiên bản của Taylor) đã trở thành album được phát nhiều nhất của Spotify trong một ngày trong năm nay.



‘Hình mẫu học hỏi’



Trao đổi với VOA từ Quận Cam, bang California, Mira Minh Châu Đoàn, sinh viên đang học ngành rối loạn giao tiếp tại Đại học California State ở Fullerton, cho biết cô đã nghe nhạc của Taylor Swift từ khi còn nhỏ.



Và trong suốt giai đoạn đại dịch COVID-19, do phải ở nhà nhiều hơn cô đã nghe Taylor Swift suốt và trở thành fan ‘cứng’ của ca sỹ này, theo lời cô.



Khi được hỏi ‘kết’ âm nhạc của Taylor Swift ở điểm nào, Mira cho biết cô cũng như bạn bè cô thấy những gì được kể trong những bài hát của Taylor Swift ‘rất gần gũi với mình’.



“Taylor viết về trải nghiệm của con người, những trải nghiệm rất chân thật,” cô nói với VOA bằng tiếng Anh vì không nói sõi Tiếng Việt, và cho biết album mà cô yêu thích nhất của Taylor Swift là ‘1989’.



Vốn cũng là ca sỹ hay trình diễn trên các sân khấu trong cộng đồng người Việt, Mira nói Taylor Swift ‘đã khơi nguồn cảm hứng cho cô’ vì cô cũng đang học cách viết nhạc.



“Đôi khi có những cảm xúc mà tôi không thể diễn đạt được bằng lời thì tôi có thể đưa vào trong âm nhạc,” cô nói thêm và cho biết cô rất hâm mộ tài năng viết nhạc của Taylor Swift về cả ca từ lẫn giai điệu.



Cô cho biết cô rất mơ ước được đi xem show Eras Tour nhưng vé vừa túi tiền thì không chen chân mua nổi còn những vé còn lại thì quá mắc ngoài tầm với của sinh viên nên đến nay cô vẫn chưa có cơ hội được xem. Bù lại, cô đã đến rạp xem ‘Taylor Swift: The Eras Tour’ mà cô nói là ‘rất hay’.



Về tính cách của ngôi sao nhạc pop này, Mira cho là ‘rất khiêm nhường so với một người có địa vị cao trên thế giới như Taylor Swift’.



“Mặc dù cô ấy có thể làm lơ các fan và chỉ tập trung vào trình diễn nhưng cô luôn cư xử với các fan như bạn bè và dành thời gian cho các fan. Đó là tình cảm rất ấm áp,” cô nhận xét. “Cho dù cô ấy có´thành công đến đâu, cô ấy cũng rất gần gũi và luôn biết ơn khán giả.”



Mira cũng đánh giá cao việc Taylor Swift cháy hết mình trên sân khấu. “Cô ấy luôn trình diễn hết 100% sức lực, không bao giờ biết mệt mỏi,” cô nói.



Người sinh viên này thừa nhận cô xem Taylor Swift là hình mẫu để cô học hỏi và noi gương (role model). Cô nói cô học được ở Taylor ‘tài năng, đạo đức và khiếu kinh doanh nhạy bén’.



“Cô ấy là thiên tài tiếp thị, cô ấy còn biết cách làm việc như thế nào để không kiệt sức trong khi vẫn đảm bảo lúc nào cũng đem đến những nội dung hay nhất đến cho khán giả,” cô nói thêm.



Do đó, Mira Minh Châu Đoàn cho rằng việc Taylor Swift trở thành nhân vật của năm là ‘hết sức xứng đáng’.



Khi được hỏi về lời vận động giới trẻ đi bầu cử của Taylor Swift vốn bị một số thành viên Đảng Cộng hòa chỉ trích, Mira nói ‘cô sẽ làm theo lời của Taylor Swift bây giờ cũng như sau này’.



“Tôi chỉ vừa mới 19 tuổi, tôi chưa có cơ hội đi bầu nhưng trong lần bầu cử sắp tới chắc chắn tôi sẽ đi,” cô bày tỏ.



“Tôi rất vui khi Taylor kêu gọi như vậy. Nó giúp tôi biết bầu cử là một điều rất quan trọng và tôi phải làm một công dân tốt của nước Mỹ.”



Không chỉ cô mà bạn bè cùng trang lứa của cô cũng rất ái mộ Taylor Swift, Mira nói và kể ra cô có một người chị em họ cùng tuổi cùng nghe nhạc Taylor Swift với nhau, cùng đi coi phim về Taylor Swift và thường hay tranh luận với nhau về những bài hát hay kể tin đồn về chuyện yêu đương của ngôi sao nhạc pop này, kiểu ‘con gái tám chuyện với nhau’.



‘Khâm phục tài năng’



Anh Minh Pham, cử nhân ngành sinh hóa Đại hóa UCLA và hiện đang học dự bị để chuẩn bị lên thạc sỹ về y khoa, cũng đồng ý rằng Taylor Swift ‘hoàn toàn xứng đáng’ được Time bình chọn là ‘Nhân vật của năm’.



“Tôi rất phục Taylor Swift vì cô ấy có tài thật sự,” anh Minh nói với VOA từ thành phố Westminster, Quận Cam, bang California, và chỉ ra việc Taylor Swift vừa lấy bằng tiến sỹ danh dự về nghệ thuật tại Đại học New York.



Anh Minh kể anh đã nghe nhạc của Taylor Swift từ lúc anh học đại học. “Ban đêm trước khi đi ngủ hay những lúc tập trung học bài mở nhạc của Taylor Swift lên nghe rất dễ thương,” anh nói.



Theo lời anh nội dung những bài hát của Taylor Swift nghe ‘rất đúng tâm trạng thời sinh viên của tôi vì thời đi học hay đi hẹn hò’.



“Lời hát hồn nhiên, vô tư, giai điệu êm dịu, dễ cảm nhận còn giọng hát rất tự nhiên,” anh Minh nhận xét và cho biết các tác phẩm của Taylor Swift ‘đều có dấu ấn riêng, nghe là biết’.



“Cô kể những câu chuyện về thời thơ ấu, về đồng quê, nghe rất chân thật.”



Về lời kêu gọi fan đi bầu cử của Taylor Swift, anh Minh Phạm nói ‘đó là điều tốt’ vì ‘công dân phải thực hiện quyền bầu cử’ và Taylor Swift chỉ là dùng vị thế của mình với các fan để kêu gọi họ làm điều đúng đắn.