Vụ MobiFone-AVG: Nguyễn Bắc Son ‘không nhớ’ chi 3 triệu USD tiền hối lộ thế nào

Cựu bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Nguyễn Bắc Son vừa bất ngờ thay đổi lời khai một lần nữa vào chiều 17/12, thừa nhận có nhận hối lộ 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ nhưng “không nhớ được hết” đã chi tiêu số tiền này vào những việc cá nhân gì.

Lời khai nhận tội được ông Son đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông phủ nhận mọi cáo buộc chống lại mình trong phiên tòa trước đó vào buổi sáng.

Giải thích cho sự bất nhất về lời khai, ông Son, trong các đoạn video quay trực tiếp tại tòa án mà báo chí Việt Nam đăng tải, nói rằng do tâm trạng “rất căng thẳng” và “thần kinh hoảng loạn” nên ông đã có những lời khai chưa đúng vào buổi sáng.

Ngoài ra, ông Son cũng “đính chính” rằng ông đã không đưa số tiền 3 triệu USD này cho con gái như đã khai trước đó, mà chi tiêu vào việc cá nhân nhưng “không nhớ” đã chi vào khoản gì.

Những phát biểu tại tòa của cựu Bộ trưởng Bộ TTTT và các quan chức liên quan đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trong cộng đồng mạng xã hội Việt Nam kể từ khi vụ án bắt đầu được xét xử hôm 16/12.

Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu viết trên trang Facebook cá nhân: “Nhận hối lộ đến 3 triệu đô là vô cùng tham lam. Vì được 3 triệu đô mà cho kẻ khác lấy đi 300 triệu đô là vô cùng ngu si. Không nhận tội lại khai tên con gái khiến cả 2 cùng phải mắc tội là mê muội. Đổ tội cho con gái là nhẫn tâm. Sáng khai không nhận, chiều khai nhận, là tráo trở. Có tội mà không dám chịu tội là đớn hèn”, rồi ông than: “Từ bao giờ xã hội ta “bồi dưỡng” nên những bộ trưởng tham lam, ngu si, mê muội, nhẫn tâm, tráo trở, đớn hèn như thế này?”

Trong khi một số người bày tỏ sự phẫn nộ khi các cựu quan chức khai rằng họ đã nhận hàng triệu đôla tiền hối lộ qua các thùng hoa quả, lẵng hoa và quà biếu Tết từ Phạm Nhật Vũ, nhà hoạt động Đặng Bích Phượng từ Hà Nội nói với VOA rằng bà không những “không ngạc nhiên” hay “phẫn nộ”, mà còn “thấy may” khi những thông tin trên được đưa ra.

“Đây không phải là việc do người dân phát hiện ra, mà tôi cho rằng là do phe nhóm họ đấu đá nhau nên mới lòi ra chuyện này. Đấy cũng là một cái may! Tôi ủng hộ họ đánh nhau. Không vấn đề gì. Miễn là khui được ra sự thật. Chứ còn Cộng sản mà đoàn kết như ngày xưa thì dân mình chết”, bà Phượng giải thích thêm với VOA.

Từng làm việc trong một cơ quan cấp Bộ chuyên quản lý vốn vay từ nước ngoài dành cho các dự án tại Việt Nam, bà Phượng cho biết kinh nghiệm thực tế cho thấy số tiền tham nhũng, thường được gọi là “phí bôi trơn” trong tất cả các dự án chiếm đến 60-70% tổng ngân sách, chỉ có 30-40% là chi tiêu thực sự cho dự án.

Cựu Bộ trưởng Bộ TTTT bị cáo buộc đã nhận hối lộ 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị AVG, để chỉ đạo cho MobiFone - công ty TNHH một thành viên trực thuộc Bộ TTTT, mua lại 95% cổ phần của AVG với giá gần 8.900 tỉ đồng, cao hơn giá trị thực của công ty này gần 6.500 tỉ đồng.

Cáo trạng tòa án cho biết Phạm Nhật Vũ đã hối lộ cho ông Son 3 triệu USD, đưa cho ông Trương Minh Tuấn-Thứ trưởng Bộ TTTT vào thời điểm đó-200.000 USD, ông Lê Nam Trà-cựu Chủ tịch MobiFone-2,5 triệu USD, và cựu Tổng giám đốc MobiFone Cao Duy Hải 500.000 USD.

Tuy nhiên, trong phiên tòa buổi sáng 17/12, ông Nguyễn Bắc Son khai với tòa rằng “ông không nhận được tiền” khi thực hiện dự án trên và giải thích rằng vì muốn “giữ lại mạng sống của mình” tại cơ quan điều tra nên ông đã “không thể không khai nhận được”, theo VTC News.

MobiFone-AVG là một trong những đại án được trung ương, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo phải “khẩn trương xét xử” trong năm 2019, bên cạnh các vụ án về quản lý tài sản nhà nước ở TPHCM, vụ án quản lý đất đai tại Đà Nẵng, vụ Nhật Cường...

Vài ngày trước, một số tờ báo trong nước có bài viết cho rằng “lò” chống tham nhũng của ông Trọng càng gần cuối năm càng “rực cháy”, bằng chứng là có nhiều quan chức dính đến những vụ án tưởng như không thể đụng tới được nay đã phải ra hầu tòa.

Tuy nhiên theo nhà hoạt động Đặng Bích Phượng, còn rất nhiều vấn đề và câu hỏi bỏ ngỏ liên quan đến “lò chống tham nhũng” này.

Chẳng hạn, theo bà, ai chứng minh được là ông Trọng-người đứng đầu chiến dịch chống tham nhũng-là trong sạch? Động cơ đằng sau của chiến dịch này là gì?

“Bản thân cá nhân ông Trọng không là gì cả, ai cũng nói thế. Người ta cứ hỏi rằng đứng đằng sau ông Trọng là ai? Ví dụ chẳng hạn Trung Quốc đang chống Việt Nam, thì họ cũng không bao giờ muốn thể chế này tự giết nó. Không bao giờ. Cho nên điều đó là không ai hiểu được. Chỉ có điều ông Trọng nói chống tham nhũng là chỉ để mị dân, một số những người thiếu hiểu biết, chỉ để che mắt thế thôi chứ không ai tin là ông Trọng chống tham nhũng”, bà Phượng nói.

Phiên xử sơ thẩm 14 bị cáo của dự án MobiFone mua AVG sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội cho đến hét ngày 31/12. Trong đó, hai quan chức cựu bộ trưởng TTTT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị truy tố hai tội “Nhận hối lộ” và “Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”. Nếu bị buộc tội, hai cựu quan chức này sẽ phải đối diện với khung hình phạt 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình, theo VnExpress.