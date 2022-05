Vì đó là... công an nhân dân!

Tối 28/4/2022, ông Nguyễn Văn Mạnh gọi điện thoại cho ông Đặng Đình Đoàn đề nghị ông Đoàn giúp “dạy dỗ” một kẻ dám... “vô lễ” với ông Mạnh và ông Đoàn lập tức gọi... “đàn em” lên đường.

Để gia tăng hiệu quả... “dạy dỗ”, trên đường đến tiệm làm tóc, nơi kẻ... “vô lễ” hiện diện, ông Đoàn gọi điện thoại cho công an địa phương, yêu cầu công an địa phương phải hiện diện tại... “hiện trường”, chứng kiến ông... “thủ ác”!

Đến nơi, ông Đoàn xông vào tiệm làm tóc nơi kẻ... “vô lễ” đang ăn cơm, yêu cầu “y” bỏ bữa tối để đi theo ông. Bởi “y” kháng cự, ông Đoàn tát “y”, quật “y” ngã, túm “y” vứt lên xe và thông báo với mọi người sẽ chở “y” đến trụ sở công an phường Đề Thám...

Do một phụ nữ hiện diện tại hiện trường dám can ngăn, ông Đoàn vung tay tát vào mặt “thị” giống như tát gã đàn ông và không chỉ tát một lần, bất kể những người còn lại nhắc nhở: Nơi này có camera...

Theo các nhân chứng và một vài cơ quan truyền thông trong hệ thống truyền thông chính thức, sở dĩ ông Mạnh tức giận tới mức phải thỉnh ông Đoàn đến “dạy dỗ” kẻ... “vô lễ” vì “y” dám yêu cầu ông Mạnh thay đổi... lịch khám bệnh cho bạn gái (1)!..

***

Hôm qua (5/5/2022), Công an tỉnh Cao Bằng chính thức xác nhận ông Đoàn là... Trung tá, Phó Công an phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. Trước mắt, Công an tỉnh Cao Bằng đã... “tạm đình chỉ công tác” của ông Đoàn và hứa sẽ... “xử lý nghiêm” (2).

Công an Cao Bằng hứa sẽ công bố quyết định xử lý ông Bằng vào ngày 10/5/2022. Tuy nhiên đối chiếu các diễn biến trong sự kiện này với cách hành xử của Công an tỉnh Cao Bằng, có thể khẳng định từ tiếp nhận đến đánh giá và xử lý scandal này không nghiêm.

Tuy thừa nhận cách hành xử của ông Bằng “ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng công an” nhưng công an tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh đến yếu tố “bị hại không bị thương tích, không có đơn tố cáo”.

Theo Luật Tố tụng hình sự hiện hành, chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” mà tỉ lệ thương tật không đáng kể (dưới 11%) nếu “bị hại” yêu cầu.

Video clip trích xuất từ camera giám sát cho thấy hành vi của ông Đoàn là “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”. Nếu “xử lý nghiêm” thì dù “bị hại không bị thương tích, không có đơn tố cáo” cũng vẫn phải truy cứu trách nhiệm hình sự của ông Đoàn bởi có hai tình tiết tăng nặng: “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn” và “hành vi có tính chất côn đồ”. Rõ ràng ông Đoàn hành xử vừa càn rỡ như một trùm du đãng, vừa lạm dụng cấp bậc - chức vụ của ông: Ra lệnh cho sĩ quan công an đang trực bỏ trực đi theo ông, yêu cầu công an phường sở tại phối hợp, xông vào tư gia của công dân ra lệnh cho họ theo ông, đánh họ, cưỡng bức họ đến công an phường... Bỏ qua hai tình tiết tăng nặng, không khởi tố ông Đoàn không phải là... “xử lý nghiêm”.

Các hành vi ông Đoàn ở tiệm làm tóc tọa lạc tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, không chỉ là “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” mà còn là “xâm phạm chỗ ở của người khác” và “làm nhục người khác”. Tuy “làm nhục người khác” cũng phụ thuộc vào yếu tố “bị hại yêu cầu” nhưng hành vi của ông Đoàn thì không bởi ông đã “lạm dụng chức vụ, quyền hạn”. Đã loại trừ trách nhiệm hình sự của ông Đoàn, không khởi tố mà còn tuyên bố... “xử lý nghiêm” thì thế nào là “nghiêm”?

Nếu lực lượng công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Cao Bằng đủ “nghiêm”, thật sự “làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, chắc chắn ông Đoàn không dám hành xử càn rỡ như vậy, chắc chắn thuộc cấp của ông Đoàn không dám bỏ trực để tháp tùng như... “đàn em” của một trùm du đãng, chắc chắn ông bác sĩ tên Mạnh không... “tưởng” đến việc mượn tay ông dạy dỗ người khác, chắc chắn công an phường Đề Thám không để ông Đoàn tùy tiện phạm pháp ngay trước mặt mình.

Chuyện công an nhân dân hành xử càn rỡ cả khi thi hành công vụ lẫn trong sinh hoạt cá nhân không mới. Trước ông Đoàn không thiếu và cứ như thế thì sắp tới không hiếm. Đã bao nhiêu lần công an nhân dân tuyên bố... “xử lý nghiêm” để bảo vệ... “uy tín của lực lượng công an” nhưng những chuyện kiểu như chuyện ông Đoàn... “thiếu kiềm chế”, hay chuyện xảy ra trước đó vài tuần ở Hải Phòng (bị công an bắt giữ khi đang dỡ lều trước căn nhà vừa mua. Tại công an phường bị đánh thâm tím mặt mũi, dập não rồi bị đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng công an Hải Phòng khẳng định, toàn bộ thương tích là do... “nạn nhân... tự lăn”) (3), dẫu làm thiên hạ căm giận, khinh bỉ nhưng công an nhân dân từ trên xuống dưới vẫn... vô sự? Kể không hết, đếm không xuể vì đó là... công an nhân dân!

Chú thích

