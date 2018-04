Tỷ phú Mỹ 'dỏm' lừa tiền tại Việt Nam

Công an thành phố Cần Thơ hôm 10/4 cho biết Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam vừa nhận được văn bản thông báo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trả lời phía Việt Nam về việc yêu cầu xác minh nhân thân “doanh nhân” Mỹ Rafael Vazquez Flores và phát hiện rằng đây là một một 'tỉ phú đôla' dỏm.

Báo Thanh niên trích lời công an thành phố Cần Thơ cho biết ông Flores tự xưng là Chủ tịch Công ty World Trade Commodities Inc Panama, từng sang Việt Nam, mang theo 2 hối phiếu có mệnh giá hơn 5 tỉ đôla do chính phủ Mỹ phát hành và kêu gọi đầu tư.

Báo Công an Nhân dân nói theo thông báo trả lời của FBI, không có cơ quan chức năng nào của Hoa Kỳ phát hành hối phiếu trị giá hơn 5 tỷ đôla mà Công an TP Cần Thơ đã thu giữ.

Truyền thông trong nước nói rằng ông Flores tổ chức tiệc chiêu đãi tại các nhà hàng sang trọng với sự có mặt của lãnh đạo một số địa phương, rồi cho ghi hình tung lên Facebook cá nhân nhằm tạo thanh thế. Ngoài ra, ông Flores cũng đi thẩm định các dự án và hứa hẹn sẽ đồng ý cho vay hàng tỉ đôla từ nguồn hối phiếu mình đang quản lý.

Công an Cần Thơ đã tạm giữ và tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Flores và một đối tác của ông này là ông Đỗ Hữu Lê Hùng, Việt Kiều Úc, chờ làm rõ hai hối phiếu nói trên.

Báo Dân Việt cho biết từ cuối năm 2016, Công an TP.Cần Thơ nhận được đơn của nhiều nạn nhân tố cáo Việt Kiều Úc này cấu kết với ông Flores lừa đảo nhằm chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của người dân ở Cần Thơ và Đồng Tháp.

Theo báo Thanh Niên, kết quả xác minh của FBI, ông Flores từng bị bắt tại tiểu bang Texas và từng có tiền án. Trong hồ sơ lưu trữ của tiểu bang Texas không có thông tin về Công ty World Trade Commodities Inc Panama.

Truyền thông Việt Nam cho biết Công an thành phố Cần Thơ đang tiến hành các thủ tục qua đường ngoại giao để chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan đến ông Flores cho FBI theo đề nghị của FBI.

Tại cơ quan điều tra Công an thành phố Cần Thơ, ông Flores khẳng định số hối phiếu trên là hối phiếu thanh toán quốc tế thật do Cục Ngân khố Mỹ phát hành để đầu tư vào các dự án phục vụ dân sinh tại Việt Nam.